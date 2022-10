BRUKA! "MILENA RADULOVIĆ JE SVE INSCENIRALA KAKO BI BILA POZNATA": Mika Aleksić optužio glumicu da je sve izmislila iz osvete

Samozvani profesor glume Miroslav Mika Aleksić danas je skoro tri sata iznosio odbranu u Palati pravde gde mu je u 10 sati počeo nastavak suđenja zbog silovanja i nedozvoljenih polnih radnji nad polaznicama njegove škole glume. Aleksić je i ovoga puta temelj svoje odbrane bazirao na nedokazanim tvrdnjama da je sve "maslo" mlade glumice Milene Radulović koja je "smislila scenario i za sebe i za druge".

Miroslav Aleksić je optužen za polno uznemiravanje i silovanje polaznica svoje škole, a danas je pred Višim sudom u Beogradu nastavio sa iznošenjem odbrane. Samozvani profesor danas je iznosio odbranu u slučaju optužbi mlade glumice Ive Iličnić gde je negirao sva dela koja mu se stavljaju na teret.

Pre svedočenja, Aleksić je doneo i dodatnu dokaznu dokumentaciju čiju validnost sud tek treba da utvrdi. Među pomenutom dokumentacijom nalazi se i ona iz 2014. o hirurškoj intrevenciji. Za sada se ne zna o kakvoj i čijoj intrevenciji je reč. Takođe je doneo i podatke o izvršenim plaćanjima koji nisu bili u pripremnoj fazi ročišta. Aleksić je priložio i fotografiju koja navodno prikazuje da u vreme silovanja glumice Milene Radulović nije bio u Beogradu, a fotografiju je, kako kaže, pronašao u telefonu rođake.

Svuda se hvalila

- Krajem novembra 2012. nisam bio i Beogradu, bio sam u Rimu sa suprugom na 17. filmskom festivalu, saznao po fotografiji iz fotoaparata rođake.

On je u svom izlaganju, osvrćući se na njena svedočenja, rekao da je Iva Ilinčić iznela da je na času na kom je ona silovana, silovana i koleginica Maša.

- Ispričala je da je Maša silovana na početku, a ona na kraju časa, a kao dokaz je rekla da je to prepoznala po Mašinom pogledu. Ona je taj čas bila nespremna, nije znala pesmu koju je spremala za prijemni za FDU i zamolila je da ostane posle časa da vežbamo. Ako se plašila i ako je znala da je Maša silovana, zašto je ostala u mračnoj prostoriji sama sa mnom - ispričao je Aleksić pred sudijom.

foto: Ana Paunković

On se potom osvrnuo i na delove njene optužnice u kojoj se opisuje kako je došlo do gnusnog čina, kada joj je, kako je Ilinčić ranije opisala, u donji veš i intimne delove gurao ruku i prste. Aleksić tvrdi da su nakon svega zajedno otišli taksijem.

- Taj čas trajao je od 22.30 do 00.30 sati. Nakon časa smo zajedno seli u taksi i prvo smo otišli do njene kuće jer živimo blizu - rekao je Aleksić.

Samozvani profesor naveo je i da su on i mlada glumica do 2020. imali "apsolutno dobre odnose" tvrdeći da je Ilinčić i nakon upisa Fakulteta dramskih umetnosti nastavila da dolazi u njegov studio i to kada on drži časove.

- Svuda je hvalila studio tvrdeći kako je on naučio o životu, profesiji i moralu. Kada su ona i njena majka imale problem, ja sam se našao da im pomognem - nastavio je.

foto: Stefan Stojanović MONDO

Aleksić je potom u svojoj odbrani naveo da 2020. dolazi do "apsolutne Ivine transformacije" rekavši kako je ona "podlegla kojekakvim pritiscima i postala konformista i pridružuje se ostalim devojkama".

- Ne znam šta je u osnovi svega, ali se radi o jeftinim stvarima.

Sve svalio na Milenu Radulović

Aleksić je nakon pauze svoje izlaganje prebacio na glumicu Milenu Radulović koja je prva istupila u javnost i ispričala sve o silovanjima koja je doživela u pomenutoj školi glume. Aleksić ju je optužio da je sve inscenirala kako bi "bila poznata" i tu tačku nazvao je "selebriti Milena Radulović".

- Ova prijava podignuta je po uzoru na holivudske glumice. To se jasno čita, optužiti bilo kod moćnika iz filmske industrije... Tako Milena počinje i izmišlja seksualne događaje i u svoje i u tuđe ime. Ona to priča sa 26 godina. Koristeći tu matricu, ona iz stausa anonimusa prelazi u slebriti stars. Ona je podržana od strane NVO sektora, postaje medijska heroina feminističkog pokreta, prima nagrade i priznanje Američke privredne komore u Srbiji, i postaje borkinja protiv rodno zasnovanog nasilja u Srbiji - ispričao je Aleksić.

On dalje nastavlja da je Milenin cilj bio da "bude posebna, i da je svi vide i doživljavaju onako kako ona vidi sebe".

- A u Srbiji za dolazak u elitu ne treba ništa više osim organizovanog skandala. Želi da bude posebna, i od svih zahteva da prihvate njenu posebnost. Od 2017, kad je završila FDU, nije ništa radila, bila je u očajnom periodu, sve to nije mogla da izdrži. Nije bilo kastigna na koji nije išla - osećaj anksioznosti, depresije, straha, niskog samopouzdanja, čak i pomisli da se ubije. To je trajalo do 2019. godine, do premijere filma "Balkanska međa". Ja sam tada razgovarao sa njom - nastavlja samozvani učitelj.

Dalje napominje kako je on tada kritikovao njenu ulogu.

- Igrala je kao starleta, ona je rekla da sam je izneverio i da rušim mit o njoj koji sam stvorio. I sujeta koju je osetila kada sam kritikovao film bila je dovoljni razlog za osvetu. Ja se oslanjam na njen izrazito narcistički karakter, opet ponavljam kako hoće da je doživljavaju ljudi kao što doživljava samu sebe.

Aleksić je potom, kako kaže, citirao "njen moto koji je ona koristila u izjavama" - "Igraj dok ne pobediš" uz konstataciju da je sve to deo igre, odnosno plana.

foto: Ana Paunković

- Te godine upisuje Master rad i u biografiju dodaje i da je scenarista. Ali scenario je ova optižnica. Želi da bude poznata i priznata po svaku cenu, pa svoju glumu sa glumačke izmešta na beogradsku medijsku scenu. Ta scena je tabloidnog oblika. I to je razlog da sa 26 godina priča o traumatičnim iskustvima, kao što je to slučaj i sa američkim glumicama. Ja sam, u formalnom smislu, sa prisilom deo ovog procesa medijskog rijalitija. U suštinskom smislu, nemam nikakve dodirne tačke sa rijalitijem Tužilaštva i Milene Radulović - ne zaustavlja se u optužbama na račun mlade glumice Aleksić.

4. Tačku optužnice "krstio" kao "nasilni poljubac"

Aleksić se ovde osvrnuo na Milenin iskaz o poljupcu na frižideru u kancelariji, navodeći da je "sporno to što je Milena rekla da se to desilo ili krajem oktobra ili početkom novembra".

- Iz lažnog svedčenja Milene Radulović nastaju sva ostala svedočenja, čime se dolazi do kvantiteta optužbe - dodao je Aleksić usput "obavljajući" i posao medicinskog veštaka.

- Nasilni poljubac je nemoguć u medicinskom smislu ukoliko osoba zatvori usta i stisne zube, nemoguće, i za to nije ni potreban medicinski veštak. Taj poljubac je predlog za filmski spot - rekao je Aleksić.

- Tužilaštvo prihvata to i kaže da se to dogodilo krajem novembra 2012. u večernjim satima, dok je Milena govorila da se to desilo početkom/sredinom novembra 2012, ili u novembru/decembru 2012, a za razumrvanje bi moralo da se uzme u obzir tačno vreme događaja. Ako se svedoči ovako, taj događaj se nije ni dogodio. Opis događaja: Ona ulazi u kancelariju, ja sam na vratima, sedim za stolom (objašnjava kako nigde nije sto pored vrata), iz sedećeg položaja rukom je hvatam za kosu u potiljačnom predelu. Nemam tolike ruke, pogotovo što tu radim iz sedećeg položaja ništa tu nije usaglašeno. Dalje kaže kako sam je stegao kako bih ostvario bolni nasilni poljubac.

foto: ATA images

Bol postoji i u narednim opisima, ali ne postoje što svesne što nesvesne reakcije na njega - da su par koraka od nje njeni drugovi, da zove pomoć. Ona kaže da je to trajalo 15-ak minuta. Tu se pojavljuje njena najbolja drugarica koja kaže da je Milena izašla (iz dramskog studija) u toku govorenja molitve Očenaš. Mislim da je jasno da je to lažno svedočenje. Ona navodi da se seća mojih reči, da je imala osećaj, a ne zna ni kad je bio događaj, ni šta je njegov sadržaj. Nemoguće je da devojka od 17 godina ne može da se seti, i da ta iskustva nisu ostavila nikakvo upozorrnje. Ona dolazi na isto mesto, ista situacija, ne reaguje, ne odlazi. Selektivnost je dokaz lažnog sećanja koje se koristi za scenaristički poduhvat. Dalje kaže da sam ja stajao, i mirisao tri prsta iz njene vagine i procenjivao miris, kakva bizarnost, to je američki film - dodaje Aleksi'.

