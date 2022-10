KUM ŠABANA ŠAULIĆA U ŠOKU ZBOG NOVE PRESUDE TURČINU KOJI JE USMRTIO PEVAČA: Da je ubio životinju dobio bi VEĆU ROBIJU!

Sud u Nemačkoj smanjio je Turčinu Alsinu Leventu zatvorsku kaznu na tri godine zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli legenda narodne muzike Šaban Šaulić i njegov klavijaturista Mirsad Kerić.

Današnji sagovornik u emisiji "Puls Srbije" čiji je voditelj Ivan Gajić, bio je kum Šabana Šaulića, Slobodan Stojadinović, koji je jedini preživeli u automobilu u kome je poginuo pevač.

- Teško mi je da pričam o tome, ali kad pričam onda nekako izbacim to iz sebe. Ja se još oporavljam na rehabilitacijama, po banjama, imam i privatne doktore, psihologe itd. Imam planiranu operaciju koju treba u skorije vreme da obavim. Mada, strah me za to, ali o tom potom, trudim se da zaboravim tu bol, najbitnije mi je da glavu sredim.

Dodaje da mu je sve teže kako vreme prolazi.

- Ljudi kažu da vreme leči sve, mada meni nije tako, meni je vremenom sve teže. Kada bolje razmislim, ja se nadam da je on uvek tu, kao da će da se pojavi.

Šta misli o novoj presudi:

- Nemam odgovor, ostanem nem. Kad razmislim, da je dobio i 103 godine, a ne tri, njega i Mirsada ne može niko vratiti. Da je bar sud bio pravedan, kod nas da se to desilo, makar i životinju da si ubio, bilo bi više, a ne dva i po čoveka, uvek kažem dva i po čoveka. Svi smo mi u saobraćaju, to se može svakome, ne daj Bože, desiti, ali on je bio totalno neispravan, bio je drogiran, nije imao dozvolu, nije bio njegov auto - rekao je Stojadinović.

Nemački sud, podsetimo, prošle nedelje smanjio je kaznu Leventu sa tri godine i tri meseca na tri godine zbog saobraćajne nesreće u kojoj su nastradali Šaulić i njegov klavijaturista.

Saobraćajna nesreća dogodila se 17. februara 2019. godine, kada se pijani vozač automobila marke "Mazda" zakucao u automobil u kojem su bili Šaban Šaulić, Slobodan Stojadinović i Mirsad Kerić. Vozač nije imao dozvolu, bio je u pijanom stanju i vozio je preko 180 kilometara na sat.

