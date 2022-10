"BEDNA PRESUDA, NE POŠTUJU LJUDSKI ŽIVOT" Porodica Šabana Šaulića šokirana nakon smanjene kazne njegovom UBICI, ovako reaguje Goca

Ubici kralja narodne muzike Šabanu Šauliću, Turčinu Alsinu Leventu sud u Nemačkoj je smanjio kaznu za tri meseca zbog činjenice da je sudski proces trajao dugo.

Turčin je najpre bio osuđen na tri godine i tri meseca zatvora, a ta kazna prema mišljenju mnogih nije bila zadovoljavajuća.

foto: Dragana Udovičić

Porodica Šaulić se sada prvi put oglasila nakon skandalozne odluke Okružnog suda u Giterslohu, piše Republika.

- Šokirani smo informacijom. Ne zbog toga što je Šaban bio velika zvezda, nego što je bio suprug, otac, deda... Uložili smo žalbu, i nismo želeli da idemo na suđenje jer nam nije bilo do toga. Ne možemo da shvatimo da Nemački pravosudni sistem ne poštuje ljudski život - stoji u saopštenju porodice Šaulić.

foto: Dragana Udovičić

- Videla sam, šta da vam kažem? To je toliko bedno, ali i sama presuda je bedna. To je ispod svake časti, ljudskosti i dostojanstva za dva života i jednog invalida, strašno! A ovo sada... Našu žalbu su odbili u startu, zato što smo mi tražili više, oni su žalili, tako da smo očekivali ovakav ishod - ističe Goca za Pink, pa nastavlja:

foto: Dragana Udovičić

- Znate kako, znala sam da će mu verovatno izaći u susret, on je ipak njihov državljanin, tu se sve svodi na to. Međutim, jedino što mogu da kažem da je neka satisfakcija jeste ta da je jedan nemački list najiskreniji i najkorektnije napisao da je to sramota i bruka za nemačko pravosuđe. Moraću da razgovaram sa advokatom, ali mislim da mi nemamo više prava na bilo kakve žalbe. Koliko god očekujte neke stvari, opet vas pogodi. Šta to znači, sedneš u kola drogiran, pijan, bez vozačke sa dva-tri puta većom brzinom od dozvoljene i ubiješ dvoje ljudi i jedno unakaziš, to pokazuje da sistem dozvoljava da svako može nekog da usmrti i da ne odgovara za to. Jedna velika tragedija koje je zadesile tri porodice, rekla bih svašta, ali eto, da ne govorim sada nešto što ne bi trebalo.

Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se 17. februara 2019. godine na auto-putu kod gradića Gitersloh. Pijani vozač udario je od pozadi automobil u kojem su bili Šaban Šaulić, Mirsad Kerić i Slobodan Stojadinović.

