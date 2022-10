PRVI BAKŠIŠ DOBIO JE OD ŠABANA ŠAULIĆA! Pevač otkrio šta mu je pričao pokojni kolega, dolazio mu u kuću u Šapcu!

Pevač Dragi Domić je sigurno jedan od pevača kojeg veoma često domaćini mnogih veselja biraju za gosta koji će im ulepšati bitan dan.

Domić je sada otkrio zbog koje muzičke legende mu je svaki put zadrhtao glas.

foto: Dragan Kadić

- Uvek sam imao tremu kada pevam Šabanu Šauliću. Sećam se i prvog nastupa pred njim, bio sam mali i imao sam sedam godina. Popeli su me tada na sto da mu pevam. Moj otac je muzičar i u to vreme je radio sa Šabanom i posle svirke dođu kod mene kući u Šabac i sviraju za svoju dušu. Uvek me je tata zvao da pevam Šabanu pa su se šalili i lepili mi novčanice (smeh) - ispričao je i dodao da Šabanove reči neće zaboraviti dok je živ.

foto: Dragana Udovičić

- Šaban mi je rekao da jedini ja pevam njegove pesme na svoj način, da mu se dopada što ga ne imitiram! Govorio je da mu prija za uho i svak put me je zvao na rođendane, slave i veselja da pevam - istakao je sa ponosom.

