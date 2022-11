KOMŠIJE MIRE KARANOVIĆ OTKRILE NJENO PRAVO LICE Ima nezgodnu narav, čudakinja je, a kad izgleda ovako bolje joj se skloniti s puta

Još uvek se po gradskim kuloarima nije stišala priča koja je u medijima odjeknula poput bombe kada je Mirjana Karanović gurnula staricu S. S. (82), koja je pala i slomila kuk. Prvo osnovno tužilaštvo podnelo je krivičnu prijavu protiv glumice zbog sumnje da je izvršila krivično delo teška telesna povreda iz nehata. Susedi kažu da glumica jeste dr*na, ali da veruju da nije namerno povredila stariju komšinicu.

- Mira je prgava i nezgodnu narav ima, malo je i čudakinja kao svi glumci pa joj se uglavnom sklanjamo sa puta. Ona ne voli ni kada joj se neko obrati na lep način, a ne još kada je kritikuju što je učinila ta komšinica. Ona je, kako sam čuo, otišla sa sinom kako bi je opomenula da pazi na majku koja je prethodno ostavila uključenu ringlu, pa je počelo da dimi u zgradi. Taj razgovor je očekivano otišao u drugom smeru i eto belaja, kaže stariji komšija koji živi u istoj zgradi i dodaje:

- Ona puno radi i zato je angažovala žene koje joj čuvaju majku, koja je dementna, ali eto desi se propust. Čuo sam da je komšinica koja je povređena operisana i da je sve prošlo kako treba. Ajde, daće Bog da se to završi na tome.

U obližnjoj radnji kažu da Mira svraća s vremena na vreme.

- Čim uđe u radnju njoj na licu vidite da li je raspoložena ili ne, da li da joj se obraćate ili samo oficijalno. Ona nije loš čovek, ali ima takav neki nabusiti karakter. Lako odbrusi i kaže sve što misli, a kada je raspoložena onda "na leb da je mažete". Vrlo je aktivna ako treba nešto da se uradi oko zgrade, da se organizuje, čak i da digne galamu kako bi svi počeli da čiste, ali je i sujetna ako joj se nešto kaže, iskrena je radnica.

Gospođa koju smo sreli u obližnjem parku kaže da je poznanica Mirine majke.

- Majka joj je divna gospoda, ali sada više nije da ostaje sama. Čula sam za taj incident, ja verujem da Mira nije htela namerno da povredi komšinicu ali morala je da pazi. Verujem da joj nije bilo prijatno da joj neko dođe na vrata i ukaže da bi trebalo da smesti majku u dom, ali sigurno se ta žena uplašila da ne dođe do požara zbog prethodnog incidenta sa ringlom. Svi su ivici živaca i to je ovo novo vreme koje mi se ne dopada. Umesto da pomažemo jedni drugima, mi se svađamo i to sada treba da se rešava na sudu, daleko bilo.

Mlađi kažu da vole Miru na ekranu, ali da im privatno nije simpatična.

- Naklon do poda ima za sve što je uradila na filmu i pozorištu, svi iz moje generacije podjednako je volimo kao i Vesnu Trivalić. Njih dve su nam top, ali privatno nije baš tako pristupačna. Kapiram da joj je javnosti preko glave i da joj je možda to odbrambeni sistem ali ume da bude nezgodna ako joj nije dan, kaže Bojana koja živi u blizini i često viđa glumicu.

kurir.rs/blic