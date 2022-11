LALIĆ JE KLJUČ SVIH VELJINIH TAJNI! Jedini zna kompletnu šemu svih novčanih tokova klana i IZNEĆE JOŠ SKRIVENIH ZLOČINA

U Specijanom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i njihovoj kriminalnoj grupi.

Oni se terete za sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom i držanje oružja. U nastavku suđenja biće saslušani svedoci saradnici Bojan Hrvatin, Nikola Spasojević i Srđan Lalić.

Prvi put će se sa slobode braniti Boris Karapandžić, kome je potpuno ukinut pritvor, uključujući i Vlada Georgijeva i Filipa Ivanovskog čiji je pritvor zamenjen merom zabrane napuštanja boravišta.

Odlukom suda, samo će Karapandžić moći slobodno da se kreće, dok ostali kojima je pritvor ukinut ne smeju da napuštaju grad u kome borave i policiji moraju da se javljaju na 15 dana.

U "Pulsu Srbije", o suđenju ozloglašenoj kriminalnoj grupi govorio je Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira.

- Svedoci saradnici su u obavezi, pošto su priznali krivicu, da sve to javno kažu kao i to da se suoče sa ostalim članovima ekipe. Očekujemo od njih mnogo, njih trojica su pre svega objasnili kako funkcioniše grupa, kako su otimani i ubijani ljudi, kakvi su odnosi među njima, ko je glavni... Posebna pažnja biće usmerena ka Srđanu Laliću, koji je poslednji dobio taj status, iako je prvi put bio odbijen, pretpostavljam da će on izneti nove detalje koji će eventualno doprineti proširenju optužnice i eventualnom otkrivanju još nekih ubistava -rekao je Nedić.

Pritom se osvrnuo na Lalića, od koga se očekuje da iznese intrigantne detalje koje su se dešavale unutar klana:

- Lalić je tu veoma bitan, jer je bio upoznat sa tokom novca, rekao je da je sav taj novac prebačen u Bitkoine i da je sakriven. On je znao kompletnu kombinaciju i šemu tih novčanih transkacija. Sa obzirom na to da je on bio najbliži i visoko rangirani član klana, sigurno da će njegovo svedočenje biti najinteresantnije.

