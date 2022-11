NIŠLIJA (29) BRUTALNO PRETUČEN ISPRED KUĆE, PA HITNO OPERISAN Mora da se VENČA u bolnici, majka tvrdi da je zbog OVOG dobio batine

krenuo do prodavnice

Nišlija S.Ž. (29) će se verovatno venčati sa trudnom devojkom na Klinici za Maksilofacijalnu hirurgiju jer je preksinoć pretučen, a slavlje je zakazano za 1. decembar kada će on još biti na oporavku od današnje operacije vilice. On je pretučen 22. novembra ispred svoje kuće, na putu do prodavnice.

Njegova majka je danas strepela ispred klinike dok mu je obavljana operacija.

foto: Kurir/M.S.

"Pošao je do prodavnice kada je komšinica prošla sa momkom. Ona mu je rekla 'Ćao', a on joj otpozdravio. Tada je njen momak počeo da ga tuče, udarao ga je svuda, pa i šutirao, verovatno jer je bio ljubomoran. Sin mi je ušao u kuću sav krvav, odeća mu je bila crvena jer mu je krv tekla iz nosa", tvrdi njegova majka.

Ona kaže da je odmah otišla kod komšija gde živi devojka i dodaje da joj je sin ozbiljan čovek, koji nije davao nikakve znake ne njoj, nego ni jednoj drugoj ženi.

foto: Kurir/M.S.

"Objasnila sam šta se dogodilo i čudi me da ona nije regovala kada je bila svedok prebijanja mog sina. Prijavili smo policiji, a sinu je ustanovljeno da mu nije slomljen nos, već vilica. Ima još neke ogrebotine po glavi. Umesto da pravimo slavlje, mi sada brinemo za njega", rekla je ona.

Njegova verenica je u četvrtom mesecu trudnoće i dobro je, uprkos traumi koju je preživela sa budućim suprugom.

Kurir.rs/M.S.