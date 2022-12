OTKRIVAMO ZBOG ČEGA JE TIKTOKERKINA SESTRA ZAVRŠILA U POLICIJI: Bivši prijavio pretnje, na kolima zatekao OVAJ natpis!

Sara H, sestra tiktokerke Une Kablar poznate kao Uki Q, danas je u policiji obavila razgovor povodom prijave koju je protiv nje podneo njen muž, Damjan H. koji joj je pre samo dva meseca, kako se sumnja, naneo teške povrede, pretukavši je u stanu u kom su živeli.

Sarina majka, Dijana, koja je danas sa ćerkom bila u policiji, otkriva za Kurir da je Sara u policiju pozvana zbog navodnih pretnji Damjanu!

- Nismo uopšte znali o čemu se radi, jer mi njemu nismo učinili nikakvo zlo. A u policiji su nam rekli da je ustvari prijavio Sarinog očuha da mu je pretio - kaže nam Sarina majka.

Pretnje su navodno nastale u noći kada je Damjan napao Saru, a ona završila na VMA sa povredama.

- Nju je dovezao njen očuh, a Damjan je tada pobegao i nije se pojavljivao dok mu nisu došli roditelji. Tada mu je napisao, jer zna da je Damjan pobožan, "Gde si? Da li je moguće da si to uradio, čitao si sveto pismo, čemu se sada nadaš?". On je to u policiji okarakterisao kao pretnju - kaže nam Sarina majka.

1 / 8 Foto: Nenad Kostić

Dijana dodaje da njen bivši zet nema nikakve dokaze da su mu bile upućene pretnje, jer njemu niko od Sarine porodice nikada nije naneo zlo.

- Rekao je i da mu je Sarin očuh izgrebao auto i napisao "Ubico", za to naravno nema nikakvih dokaza. On to ne bi uradio nikada, iako je taj čovek Sari naneo mnogo zla i umalo je ubio. Mi njemu nismo nikada - kaže Dijana za Kurir.

1 / 8 Foto: Privatna Arhiva

Sara je inače i dalje psihički iscpljena i uplašena.

- Ima još uvek vrtoglavice, slabašna je, slabo jede. Plaši se ponekad, paranoja je kad negde treba da ide sama. Ali i psihijatar kaže da su te stvari normalne i da je ona odlično kako je moglo da bude - kaže nam Sarina majka i dodaje:

- On i sada pokušava sa njom da supi u kontakt, preko prijateljice, ali ona samo želi svoj mir!

Inače, slučaj nasilja u porodici u kom je osumnjičeni Damjan H. vodi Drugo osnono javno tužilaštvo, a osumnjičenom je 10. oktobra ukinut pritvor i on se u daljem toku postupka brani sa slobode.

I ranije je tužio Damjan H. je, inače, posle povreda koje joj je naneo, već tužio Saru zahtevajući da mu dostavi DNK analizu koja potvrđuje očinstvo, a onda isti taj dan tražio starateljstvo od Centra za socijalni rad u Rakovici. Osumnjičeni je, inače, na saslušanju u tužilaštvu tvrdio da suprugu nije tukao, već da ju je samo odgurnuo, nakon čega je ona sama pala na pločice. Takođe, nakon što je Damjanu H. ukinut pritvor, njegov advokat Anđelko Ležajić je za Kurir izjavio "da je njegovom klijentu bolje u zatvoru nego u braku sa Sarom".

(Kurir.rs - D.A.)