NIŠLIJA PAO S KROVA OD 20 METARA I OSTAO ŽIV: Neko ga odozgo pogledao! U kola Hitne ušao skroz svestan, a nije ni životno ugrožen

BEOGRAD - D.E. (22) koji je jutros pao sa stare zgrade nekadašnje fabrike "Vagonka" u mašinskoj industriji Niš nije životno ugrožen.

On je pao s krova hale i to s visine od oko petnest do 20 metara, ali ga je verovatno neko čudo spasilo jer je u kola Hitne medicinske pomoći ušao potpuno svestan.

- Pacijent je primljen u Urgentni centar u svesnom stanju. On je stabilnih vitalnih parametara. Na skeneru nisu uočene unutrašnje povrede. Ima kontuziju mozga zbog koje će biti zadržan do jutra radi posmatranja. Imao je manju posekotinu na čelu koja je sanirana kao i posekotinu na kolenu. Svestan, komunikativan i trenutno stabilnih vitalnih parametara - rečeno nam je u Univerzitetsko kliničkom centru.

Nema Nišlije kome posle ove vesti ne padne na pamet "šta je radio u fabrici koja je duže vreme zatvorena i napuštena. Pojedini radnici nekih iznajmljenih prostora u okviru Mašinske industrije pretpostavljaju da je hteo na krovu da ukrade konstrukciju.

- Ta nekada vrlo renomirana fabrika ima na krovu velike svetlarnike i konstrukcija je gvozdena što se sada dobro prodaje na otpadima. Fabička hala se sada razmontirava deo po deo pa je verovatno to hteo da ukrade, ali nesmotreno tako da je pao u halu - pretpostavljaju ovi radnici.

Na licu mesta smo zatekli policiju koja radi uviđaj.

