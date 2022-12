ZLA SUDBINA SLAVNOG FUDBALERA: Miodrag Ješić poginuo u saobraćajki, isto kao i njegova ćerka Jelena i saigrač Dragan Mance!

Miodrag Ješić (63), bivši fudbaler i trener Partizana, poginuo je juče na putu Ruma-Jarak kada je automobilom prešao u suprotni smer i udario u kamion.

Ješić je stradao na mestu, u potpuno smrskanom automobilu, dok vozač kamiona nije povređen. Proslavljeni fudbaler je inače ostao bez ćerke Jelene, koja je pre 20 godina poginula takođe u udesu, kao i njegov saigrač i prijatelj Dragan Mance, koji je stradao pre 37 godina u saobraćajnoj nesreći!

Čistina pre krivine

Kako Kurir saznaje, do udesa je došlo oko 10.30 sati.

- Vozač kamiona išao je svojom trakom i u jednom trenutku je primetio vozilo kako krivuda magistralnim putem. Kamiondžija je navodno pokušavao da izbegne vozilo, ali nije uspeo, i "sitroen" koji se kretao velikom brzinom i u kom je bio Ješić direktno se zakucao u njega - kaže izvor Kurira.

Miodrag Ješić foto: Starsport@/P. Milosavljević

Nesreća se dogodila u smeru ka Jarku, a istraga će utvrditi zbog čega je Ješić izgubio kontrolu nad vozilom.

- Sumnja se da je do nesreće došlo navodno jer je Ješić zaspao za volanom "sitroena" i pošto je brzo vozio, bilo je kasno da se zaustavi, pa je direktno podleteo pod kamion - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Automobil je potpuno smrskan i šlep-službom je prevezen na vanredni tehnički pregled.

Porodična tragedija Ješića Moja ćerka bi bila živa da je lekar odmah reagovao Miodrag Ješić imao je težak život. Odrastao je bez oca, uz majku Milenu i brata Milovana. Doživeo je najtežu sudbinu koja može da zadesi jednog roditelja, da izgubi dete. Naime, njegova starija ćerka Jelena takođe je preminula posle saobraćajne nesreče, isto kao i otac u decembru, i to sa svega 19 godina. - Dok sam radio u Tunisu, zatekla me je crna, najcrnja i tragična vest. U jednom trenutku sve se srušilo, izgubio sam sve, smisao života, u trenutku sve besmisleno postaje, bezvredno... Agonija, nema više moje 19-godišnje Jelene. Nisam mogao da podnesem činjenicu da mi je ćerka preminula. Jelena u saobraćajnoj nesreći nije imala ni ogrebotine. Hitna služba je bila na licu mesta i odmah su je odveli na kontrolu u Urgentni centar. Sve je bilo u redu na prvim pregledima, ali lekar zadužen za ultrazvuk tog dana je spavao i niko nije smeo da ga probudi jer je bio nezgodan. Tako su mi govorili. Jelena je imala unutrašnje krvarenje i posle nekoliko dana je preminula. Da je lekar tog dana odmah uradio snimak, ona bi ostala živa, a imala je svega 19 godina - pričao je ranije Miodrag Ješić: - Dugo posle toga nemate reakciju, ravnodušni ste na sve što se dešava oko vas... U život me je vratila najlepša crna žena, moja Irena, i rodila mi novi život - Taru. Vratio sam se, živote!

Na mestu nesreće uviđaj je juče trajao satima. Moglo se videti da je Ješićev automobil sleteo pored puta i uleteo u travu.

- Direktan sudar auta i kamiona dogodio se na čistini, na nekih 300 metara od velike krivine koja od Jarka ide ka Rumi i isključenju za auto-put Beograd-Šid. Pored puta još uvek ima delova automobila, kao što je deo branika. Pošto je automobil smrskan do neprepoznatljivosti, po putu su vidljivi tragovi ulja i goriva - kaže sagovornik.

Blato na putu

Takođe, ovim magistralnim putem prolaze kamioni koji prevoze šljunak, pesak i tucanik zbog radova na novom auto-putu od Rume ka Šapcu. Na kolovozu su vidljivi tragovi blata, ali na svakih 100 metara ima znak upozorenja da su radovi u toku.

1 / 9 Foto: Facebok/SM info

- Kamioni idu od jednog do drugog gradilišta i nije isključeno da su i blato na kolovozu, kao i kiša koja je padala doprineli nesreći - kaže naš izvor iz istrage.

- U zoni radova, gde se nesreća i dogodila, obeležena je propisnom žutom punom linijom traka za usporavanje saobraćaja, a postoje i saobraćajni znakovi upozorenja na opasnost i da su radovi u toku - kaže sagovornik.

Kamiondžija u šoku

Kako saznajemo, vozač kamiona je iz Loznice.

- Kamiondžija, koji u nesreći nije povređen, kad je ugledao vozilo "sitroen", pokušao je da ga izbegne, ali nije uspeo - kaže sagovornik i dodaje:

- Nesreća se dogodila u sekundi i vozač kamiona je nakon silovitog udarca izašao iz kabine i nije mogao da dođe sebi.

Govorio o "orlovima" u Kataru Poslednje gostovanje na Kurir televiziji Miodrag Ješić bio je cenjeni fudbalski stručnjak i često viđen gost u emisijama sa sportskom tematikom. Na Kurir televiziji gostovao je posle duela Srbije i Brazila na Mundijalu u Kataru i tom prilikom analizirao jednog od glavnih favorita za "zlatnu boginju". - Moramo da priznamo da se za sve pitao Brazil. U prvom poluvremenu je izgledalo da smo bolji, a da smo u drugom popustili, ali čuvena izreka glasi da protivnik igra onako kako mu dozvolite. S obzirom na to da smo mi napravili sjajan rezultat u kvalifikacijama i da se to prati i zna, Tite kao iskusan selektor nije hteo da se zaleće od prvog minuta - govorio je tada Ješić.

Kako navodi naš izvor, vozač je nakon nesreće ispričao šta se dogodilo:

- Kamiondžija je navodno rekao: "Sve se dogodilo za dve sekunde!" Istraga je u toku i ona će utvrditi sve detalje nesreće, a vozač kamiona nije uhapšen jer nije izazvao nesreću u kojoj je poginuo proslavljeni fudbaler.

Odlazak Mancea

Miodrag Ješić je pre 37 godina ostao bez saigrača i najboljeg druga Dragana Mancea, koji je takođe stradao u saobraćajnoj nesreći.

foto: Printskrin

- Ješić i Mance su svojevremeno bili saigrači i najbolji drugovi u Partizanu. I jedan i drugi su za klub iz Humske zaigrali 1980. godine i nosili crno-bele boje do 1985. Te godine je Mance preminuo u saobraćajnoj nesreći kao 23-godišnjak kada je u Zemunu sleteo s puta i udario u betonski stub.

Vratio stan koji je dobio od kluba!

Kakav je bio Miodrag Ješić kao čovek, najbolje govori podatak koji i danas između sebe prenose stariji navijači Partizana. Kada se 1990. godine vratio iz Turske u Srbiju, Miodrag Ješić uradio je ono što niko ne radi. Vratio je stan koji je pre toga dobio od kluba.

- Da, tačno je da sam vratio stan, samo sam taj stan vratio ranije, dok sam još bio u Altaju. Ne bih mnogo o tome, naravno da su svi bili prijatno iznenađeni. U stvari, pozvao me je Zoran Džoni Krstić iz Partizana i pitao me je, pošto sam tada bio u inostranstvu, da li bih mogao da svratim do njega prilikom prve posete Beogradu da se dogovorimo da iznajmim stan Partizanu. Rekao sam mu da nema problema - pričao je Miodrag Ješić u razgovoru za portal Crno-bela nostalgija i nastavio:

- Prva pauza u prvenstvu, dolazim na stadion, odlazim prvo kod Žarka Zečevića. Njemu sam prvo rekao šta sam odlučio - umesto da izdajem, ja vraćam stan klubu. Zeka me šalje kod Džonija da završimo potrebnu papirologiju i to je to. Vratio sam stan jer sve što sam do sada uradio i postigao u životu, sve je to zbog Partizana.

Biografija

Ješić je u trenutku smrti imao 64 godine, a vest je potvrđena i iz fudbalskog kluba Partizan. Ostavio je veliki trag upravo u klubu iz Humske.

Rođen je 30. novembra 1958. godine u Osečenici kod Valjeva, a prošao je kroz mlađe kategorije Partizana, u čijem dresu je i postao profesionalac, a kao defanzivac je na utakmicama nosio crno-beli dres 144 puta i postigao 13 golova. Od 1980. do 1985. igrao je u Humskoj, bio je u generaciji s Draganom Manceom, a karijeru je nastavio u Turskoj, gde je igrao za Altaj i Trabzon. Igrajući u Turskoj dobio je nadimak Imperator.

U Partizan se vratio 1990. godine, a potom još jednom potpisao za Altaj, gde je završio karijeru.

Za mladu reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 25 puta, a za A tim je odigrao osam utakmica uz dva pogotka. Nakon igračke, započeo je trenersku karijeru, a vodio je veliki broj klubova. U Srbiji je bio trener niškog Radničkog, OFK Beograda i Partizana, bavio se trenerskim poslom i u Bugarskoj, Turskoj, Bosni i Hercegovini, Kini, Libiji, Saudijskoj Arabiji...

Kao igrač je bio šampion Jugoslavije s Partizanom, a kao trener prvak Arapske lige sa Sfaksijenom iz Tunisa, Bugarske sa CSKA iz Sofije, šampion Libije sa Al Itihadom i Mjanmara sa Jangonom.

Vlado Čapljić Došao sam na njegovo mesto u ekipi Vlado Čapljić stigao je u Partizan 1985. godine iz sarajevskog Željezničara kao zamena baš za Miodraga Ješića. - Tako nas je spojila sudbina. Došao sam u Partizan kada je Ješa završio transfer sa Altajem iz Izmira. U klubu su me videli kao zamenu za njega, na mestu libera. Kad je Ješa odigrao poslednju utakmicu za Partizan, ja sam dobio šansu - prisetio se Čapljić i dodao: - Šta reći... Glupo je govoriti o njegovoj karijeri, fudbalskoj i trenerskoj, rezultati i sve što je ostalo iza njega dovoljno i jasno pokazuju. Kao ličnost bio je timski igrač. Van terena izuzetan, privatno i kao kolega, osoba za primer, koja je ostavila dubok trag u našem fudbalu, kao i radu u inostranstvu. Čapljić i Ješić družili su se posle fudbalskih karijera. - Sticajem okolnosti živeli smo zajedno 90-ih godina u Žarkovu. Bili smo komšije, viđali se, družili porodično. Zaista velika tragedija. Ješa je radio kao trener tamo gde niko ne bi. Bio je pošten. Sada, kada je trebalo da uživa, nažalost, život nije dao - sa setom u glasu završio je razgovor za Kurir Vlado Čapljić. foto: Printskrin/Instagram

Vladimir Vermezović Nema tu šta da se kaže. Katastrofa! Vladimir Vermezović je kao mlad i talentovan fudbaler 80-ih godina prošlog veka zaigrao za Partizan, a mnogo korisnih saveta dobio je upravo od Miodraga Ješica. - Nema tu šta da se kaže... Katastrofa. Zla kob na toj familiji. Ćerka mu je poginula, to je bila ogromna tragedija za njega, koju je nosio. Ješa je bio dobar, čestit čovek, sa dignitetom, mnogo mi je žao - rekao je Vladimir Vermezovic i nastavio: - Kakav je bio na terenu, takav je bio i van njega. Prepošten. Tako je radio, uvek je davao sebe. Sada je najteže njegovoj porodici. Pamtiću ga po onim našim lepim stvarima, iz igračkih, kasnije i trenerskih dana. Šteta je što smo izgubili tako dobrog čoveka. foto: Zorana Jevtić

Zvonko Vraga Ješa mrtav?! Nemoguće! Pobogu, šta se to dešava Tragična smrt Miodraga Ješića potresla je njegovog prijatelja, nekadašnjeg saigrača i saradnika iz Partizana Zvonka Vargu. Nažalost, strašnu vest saznao je od novinara Kurira. Miodrag i Zvonko bili su prijatelji koje je spojio Partizan. Crno-beli dres nosili su kao juniori, a onda i u prvom timu. Kasnije su ih sudbine spojile i kao trenere u voljenom klubu. - Ješa mrtav?! Nemoguće! Pobogu, šta se to dešava - bila je prva reakcija Zvonka Varge. Gutajući knedle, potom je nastavio: - Strašno... Idem pešice stepenicama, zadihao sam se, išao sam po unuku... Od vas sad prvi put čujem za Ješinu smrt. A onda se emotivni Zvonko skroz slomio: - Ješa je bio divan čovek, odličan fudbaler i trener. Zaista nemam reči. Šta je ovo... Napravio je Varga pauzu, a onda počeo da govori ne krijući suze: - Leteo je s jednog kraja sveta na drugi, najviše zbog porodice. Čuli smo se povremeno. Uvek sam imao sjajno mišljenje o njemu, igrali smo zajedno u Partizanu, radio sam s njim u Partizanu kad je on bio trener, a ja pomoćnik. Toliko je tuge bilo u njegovom životu, borio se s tim na svoj način. Neopisivo je ovo. Neverovatno. Izvinite, molim vas - jecajući je završio razgovor Zvonko Varga. foto: Starsport, Saša Pavlić Koki

(Kurir.rs)

foto: Kurir

