U VEŠTAČKOJ NOZI SKRIVAO HEROIN! Stručnjaci progovorili o novom načinu dilovanja droge: Invalidi su pogodni jer nisu UPADLJIVI

Vrbovani ili ne, tek starije osobe sve češće bivaju privedene zbog uzgoja marihuane i dilovanja droge.

U Užicu su nedavno uhapšene dve osobe od 73 i 68 godina, a pre nepunih mesec dana starica od 78 godina, i tu se spisak ne završava. Stručnjaci kažu da dileri veoma dobro znaju koga angažuju i žrtve njihovih ucena su najugroženiji.

Penzioneri, osobe sa invaliditetom ili psihološkim poteškoćama, jednom rečju najranjiviji, najčešća su meta dilera droge.

Mnogi od njih su primorani zbog rodbinskih veza, jer su njihovi najbliži već u tom kriminalnom svetu u kome vlada zakon ucena i pretnji. Međutim, ima i onih koji su se na proizvodnju i dilovanje droge svojevoljno odlučili.

- Ljudi koji su veoma bolesni, koji imaju nekis tepen invaliditeta. Pred zakonom oni imaju tu mogućnost blaže kazne, ne baš dugo zadržavanje u pritvoru, oni koriste i tu nemoć socijalno ugrožene osobe dok ima ljudi koji i ne znaju u stvari šta prenose - rekao je Vladimir Savić, nekadašnji pripadnik službe bezbednosti.

Najstariji se najčešće, barem je to policijska praksa pokazala,koriste za prenos narkotika, ređe i za proizvodnju. Dileri veruju da starije osobe nisu neko na koga će policija prvo posumnjati, nemaju kriminalni dosije i nisu upadljivi.

- Najčešće za prenošenje, jer je po njihovom mišljenju to najsigurnije. Starija osoba ide od tačke A do tačke B, nije upadljiva,jer kada naiđe policijska patrola i vidi neku osobu koja po svojoj fizuonomiji ili godinama može biti izvršilac krivičnog dela ona će to prekontrolisati, ali teško starije osobe - istakao je Dejan Radenković, nekadašnji pripadnik MUP.

Da nekada i očigledne situacije nisu odmah uočljive policiji, govori primer osobe sa invaliditetom koja je na očigled svih, preprodavala heroin.

- Koristio je veštačku nogu u kojoj je skrivao heroin. I to je trajalo. Bukvalno nam je došao na vrata i niko na njega nije obraćao pažnju u tom trenutku. Sedeo je u lokalnoj pekari - rekao je Savić.

- Invalidi su upravo pogodni za uličnu prodaju jer nisu upadljivi. Izazivaju sažaljenje kod ljudi, ne privlače pažnju.Uglavnom oni pokušavaju da stupe u kontakt sa policajcima - naveo je Radenković.

Kazne za dilovanje droge iste su za sve. Zakon ne prepoznaje penzionere kao povlašćenu kategoriju. U praksi stvari ipak izgledaju drugačije, sud blaže postupa kada je preko puta prestupnik penzioner ili osoba sa invaliditetom. Naši sagovornici ističu da je borba protiv trgovine narkoticama dugoročna i da to mora biti prioritet svakog društva.

