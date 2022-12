DILERI VRBUJU SRPSKE PENZIONERE DA ZA NJIH RASTURAJU DROGU: Na meti su i bake koje prodaju robu na pijaci, a OVAKO IH UCENJUJU!

Nakon maloletnika, dileri droge u Srbiji počeli su da angažuju i penzionere da rasturaju i prodaju narkotike za njih, upozoravaju sagovornici Kurira!

Pre nekoliko dana policija u Užicu uhapsila je M. M. (73) i R. U. (68) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga i nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Sredinom novembra uhapšena je N. V. (78) kada ju je policija zatekla u jednoj beogradskoj šumi pored ranca sa 400 grama amfetamina. J. D. (75) je, podsetimo, uhapšena u martu zbog dilovanja heroina na periferiji Beograda.

Sagovornici Kurira objašnjavaju da je dilerima sigurnije i bezbednije da angažuju penzionere nego maloletnike, s obzirom na to da su manje upadljivi i ne bude veliku sumnju kod policije.

- Veći dileri droge angažuju znatno starije osobe za neposrednu prodaju određenih vrsta droga, za te prilike se koriste ljudi stariji od 67 godina. Oni nisu toliko upadljivi, uglavnom nisu imali krivična dela i jednostavno dileri dobiju od nekoga preporuke za njih, a često se radi i o daljim rođacima. Prilikom vrbovanja kažu im da prodaju pet-šest kesica i da će dobiti procenat od svake kesice - navodi za Kurir Boža Spasić, bivši pripadnik Službe državne bezbednosti.

Boža Spasić Sudovi blagi prema dilerima penzionerima Bivši pripadnik Službe državne bezbednosti Boža Spasić istakao je da penzioneri dileri nakon hapšenja zbog svojih godina imaju poseban tretman: - Kazne za dilovanje droge za njih su iste kao i za ostale učesnike. Međutim, oni zbog svojih godina imaju poseban tretman. Sudovi su blaži prema njima. Često ih puštaju da se brane sa slobode, neki dobiju i nanogicu, neki budu pušteni na slobodu, ali uz uslov da neko vreme ne mogu da napuštaju svoj dom, i time se uglavnom završava njihov dilerski let.

On kaže da su dileri prvo vrbovali babe koje prodaju voće i povrće na pijačnim tezgama, gde su prodavale i drogu.

- Češće padaju mlađi dileri, ovi stariji retko. Njima se ne daju velike količine droge. Penzioneri pristaju na to uglavnom iz materijalnih razloga. Neretko čak i učenici koji su dileri angažuju babe i dede, služe im kao mule, da im prenesu drogu u cegerima. Neki se čak služe i ucenama. Međutim, svi oni dobro znaju u šta se upuštaju, ali računaju da neće snositi posledice zbog svojih godina - ističe Spasić.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović navodi da je dilerima važno da imaju krug ljudi u koje se manje sumnja.

- Vrlo često se koriste i deca, tj. učenici, koji se vrbuju preko navijačkih grupa. Penzioneri se vrbuju verovatno preko neposrednog poznanstva, to su sigurno i neki rođaci, kumovi, susedi. Ponude im pristojnu zaradu pod izgovorom „samo jednom uradi“, pa onda to bude još jednom i dođu do toga da postanu članovi lanca prodaje droge - kaže Radovanović.

On dodaje da neki penzioneri pristaju na to zbog nedostatka novca:

- Nisu retke ni ucene ni pretnje, sigurno da ima i onih koje ucenjuju da prodaju narkotike za njih.

