MIGRANT ZA 5.000 € TREBALO DA UNESE BOMBU U TRŽNI CENTAR?! Lalić otkrio PLAN DIVERZIJA u slučaju hapšenja Belivuka

Svedok saradnik Srđan Lalić rekao je danas na suđenju Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću da je postojao plan da se u slučaju hapšenja vođa tog kriminalnog klana napravi niz diverzija u Beogradu.

Lalić tvrdi da je plan osmislio Miljković i da su diverzije podrazumevale podmetanje eksploziva u tržne centre i druge velike objekte.

Miljković je tokom unakrsnog ispitivanja upitao Lalića odakle mu informacija da je navodni šef kavačkog klana Radoje Zvicer spremio pet miliona evra za atentat na predsednika Aleksandra Vučića nakon što je objavio rat mafiji.

- Rekli ste mi ti i Veljko i da je to samo novac za početak - rekao je Lalić.

- Jesu stigle te pare od Zvicera?

- Ne znam -.odgovorio je Lalić.

Miljković je rekao da je sve Lalić izmislio da bi ispalo da su spremali atentat na predsednika dok je svedok tvrdio da su bili planirani nemiri.

- Koja je bila naša strategija za to? Navedi gde smo se skupljali i gde su bili skupovi - upitao je Miljković.

- Trebalo je to da bude na prvom sledećem građanskom skupu. Trebalo je da napravimo haos i sukobe sa policijom. To je bilo u januaru 2021. godine. Tada smo se dogovorali da to završimo - rekao je Lalić.

- Da li smo pobegli kad je predsednik objavio rat mafiji - nastavio je Miljković.

- Jesmo. Otišli smo u Tursku kod (Radoja) Živkovića. O svemu tome postoje podaci koji su lako proverljivi.

- Ko je od nas pomenuo atentat na predsednika?

- Obojica, ti i Veljko, rekli ste da je najbolje "olindrati" ga - rekao je Lalić.

- Kad smo to pričali?

- Sećam se da ste vi tada izašli iz pritvora. Ja sam imao koronu i našli smo se na stadionu. Tada ste bili revoltirani - rekao je svedok.

Lalić je dodao da mu je Belivuk rekao da u okviru plana za atentat iznajmi stan u blizini američke ambasade u Beogradu.

- Ko ti je pričao o eksplozivu - upitao je Miljković.

- Ti lično, nije čak ni Veljko, hteo si da obmaneš migranta za 5.000 evra da uđe s torbom punom eksploziva u Delta siti i da pukne.

- Kad sam ti to rekao? Jesi ti pristao na to?

- Ne znam tačno. Ja nisam mogao da verujem - odgovorio je Lalić.

(Kurir.rs)