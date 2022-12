JEDNA OSOBA PREMINULA USLED TROVANJA AMONIJAKOM: Saopštenje pirotskog tužilaštva o IZLIVANJU opasne materije!

Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu oglasilo se povodom jučerašnjeg akcidenta, kada su se prevrnula četiri vagona-cisterne na putu Pirot - Bela Palanka, iz kojih je iscureo amonijak.

Objasnilli su kako je došlo do nesreće, kao i da je jedna osoba preminula od posledica gušenja.

„Obaveštavamo vas da je na železničkoj pruzi, u ataru sela Sopot, grad Pirot, kod mzv. „Sopotski han“, došlo do nezgode na taj način što je teretni voz koji je prevozio 20 cisterni u kojima je bio amonijak iskliznuo sa šina, usled čega je došlo do izlivanja amonijaka iz najmanje jedne cisterne i do emitovanja gasa amonijaka u atmosferu, usled čega se stvorio gust dim koji se proširio na državni put prvog reda A4, kao i na državni put br. 259, na kome je došlo do saobraćajne nezgode – lančanog sudara, u kojoj je učestvovalo više vozila.

foto: Printscreen/YouTube/ Plus Online

U saobraćajnoj nezgodi je jedno lice zadobilo teške telesne povrede i tri lica lake telesne povrede. U pirotsku bolnicu je primljeno ukupno 41 lice, od kojih je 38 sa simptomima gušenja i 3 lica povređena iz saobraćajne nezgode, a 15 lica je primljeno u urgentni centar KC Niš. Jedno lice je u pirotskoj bolnici preminulo, sa sumnjom da je preminulo od posledica gušenja“, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo za Nova.rs.

Foto: Printscreen/YouTube/ Plus Online

Podsetimo, nakon jučerašnje nesreće u Pirotu je proglašeno vanredno stanje.

Ranije danas novinar lokalnog portala na mestu nesreće je pronašao telo čoveka, a za sada nije poznato da li je njegova smrt povezana sa curenjem amonijaka.

(Kurrr.rs / Nova)