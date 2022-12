KO JE FILIP KORAĆ? Nedić: Desna ruka Luke Bojovića, ima NEKOLIKO KRIVIČNIH PRIJAVA! Radenković: Balkan preuzeo primat puteva droge

Ko je Filip Korać i u kom svojstvu je bio pominjan na suđenju klanu Belivuk-Miljković? Korać je bio na meti kavačkog klana, a istovremeno važi za bliskog prijatelja Luke Bojovića, koji je nedavno deportovan iz španskog zatvora u Srbiju. Korać je poslednji put viđen u javnosti 2013. na sahrani Nikole Bojovića. Za njim je raspisana potraga..

Koliko bi bilo značajno njegovo privodjenje pravdi s obzirom na to da se spominje i u postpuku protiv pripadnika klana Belivuk-Miljković?

Šta sve ovo znači govorili su u jutarnjem programu Redakcija, gosti: Dejan Radenković, bivši visoki funkcioner MUP-a i Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira.

- FIlip Korać je interesantna osoba kao desna ruka Luke Bojovića, jedan od navodnih vođa škaljarskog klana. Povremeno se pojave neke informacije o njemu, a još uvek nije osuđivan. Prema raznim istraživanjjima nakon presude koju je dobio Luka Bojović u Španiji, on je praktično preuzeo sve poslove što se tiče narkotika. On je državljanin Srbije i Crne Gore. Sve što znamo o njemu je nekoliko prekršajnih prijava, dovođen je u vezu sa ubistvom u Zvorniku, nakon kojeg je saslušan ali se ispostavilo da nema nikakve veze sa tim - ispričao je on i nabrojao još neke situacije, poznate policiji.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 02:27 KO JE FILIP KORAĆ? Nedić: Interesantna osoba, a ima samo nekoliko pekršajnih prijava! Radenković: SVE se prepliće preko Balkana

Kako je reč ponovo bila o Balkanu i putanji narkotika preko Turske, Bugarske, Makedonije.. Radenković je istakao Balkansku rutu kao ključnu.

- Balkanska ruta je veom značajna kada govorimo o kokainu. Prevashodno kokain dolazi brodovima, sakriven u južnom voću. Sve više se koriste luke u Crnoj Gori, nakon koje droga prolazi i kroz našu zemlju, gde se jedan deo zadržava, a drugi deo šalje u zemlje EU - rekao je Radenković.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:44 KO JE OGNJEN ORASANIN?

Ognjen Orašanin, vođa sokolačkog klana, osumnjičen je za pranje velike količine novca. Na pitanje voditeljke koja je njegova uloga i veza sa kriminalcima, Nedić ga je okarakterisao kao predvodnika bosanske mafije.

- Jedan od vođa klana, ali i duže vreme poznat policiji. Veliki protivnik kavačkog klana, nekoliko puta su pokušali da ga likvidiraju. On im je predstvaljao veliku smetnju, ali očligledno da se radi opet o sukobu škaljarskog i kavačkog klana. Bosna je jako bitna jer se tu prepliću razni uticaji, gde kriminalci nesmetano koriste veze, dupla državljanstva. Orašanin je najpoznatiji sa tog područja - predočio je Nedić.

Kurir.rs

