"NISAM SKIDALA POGLED S LUKE, ZNALA SAM DA SAM U PROBLEMU" Novinarka Kurira opisala susret s Bojovićem: KRILA SAM SE OD POLICIJE

Luka Bojović nedavno se vratio u Srbiju, a njegov izlazak iz španskog zatvora i povratak u domovinu intrigira našu javnost.

Novinarka Kurira Ljiljana Stanišić koja je imala ekskluzivnu priču iz aviona kojim se Bojović vratio, u jutarnjem programu Kurir TV opisala je kako je izgledao let iz Madrida sa Lukom Bojovićem.

Jedno od najozloglašenijih imena iz podzemlja, deportovan je 30. novembra iz Španije za Srbiju.

On je u tamošnjem zatvoru proveo 10 godina, a naša novinarka je uspela da dođe ekskluzivne priče, čak i fotografiše Bojovića.

Ona je imala stres i izazov svaki minut, bila je od rane zore na aerodromima, naišla je na kovertu koja joj je bila zvezda vodilja, ali doživela je i napad španske policije kad je pokušala da priđe Bojoviću.

foto: Kurir televizija

- Boravila sam u Madridu, gledala sam gde mogu da ga sprovedu, istraživala situacije koje mogu da mi olakšaju posao, čak sam posetila i neke zatvore, razgovarala sa pripadnicima tamošnje policije i saznala informacije koje sam kasnije objavila na sajtu Kurira. Na dan njegove deportacije, iako mu je let bio zakazan za 17 časova, ja sam od rane zore bila na aerodromu, tamo su bili pripadnici policije koji su motrili i pripremali teren. Trudili su se da to prođe neopaženo i da ostali putnici ne znaju šta se dešava - započela je novinarka, pa nastavila da iskazuje svoje iskustvo:

- Na aerodromu sam posmatrala ljude, koji ulaze i izlaze, bilo je tamo dosta policajaca u civilu, a posebnu pažnju mi je privukao policajac sa kovertom. On je sedeo, pa mu se pridružio kolega i privukao mu kovertu. U tom trenutku ja sam bacila pogled i na njoj je pisalo "Luca Bojovic", oni su mi u tom trenutku bili kao zvezda vodilja. Prava drama je usledila kada sam dobila poziv iz redakcije da se pojavio let iz Valensije i da postoji mogućnost da se Bojović tim letom vrati u Srbiju.

01:39 OVAKO JE IZGLEDAO CEO PUT NOVINARKE KOJA JE IMALA KONVERZACIJU SA BOJOVIĆEM NA LETU: Prvo nepažnja policije, pa su nasrnuli na nju

Nakon toga, kada je krenulo ukrcavanje u avion, iskusna novinarka je uz pomoć snalaženja uspela da uhvati eksluzivan snimak, odnosno trenutak u kojem Bojović napušta policijsko vozilo i ukrcava se u avion.

- Kada je krenulo ukrcavanje na avion, ja sam se pozicionirala kod stepenica i čekala da uhvatim neke fotografije, međutim, tada je usledio strah da mi dežurna policija to neće dozvoliti. Njega su dovezli, a u tom trenutku turisti se ukrcavaju u avion. Ja sam taj trenutak njegovog ulaska uspela da snimim, tako što je ispred mene bio malo puniji čovek, koga sam zamolila da stane iza mene, kako me dežurni policajci na aerodromu ne bi remetili.

Novinarka Kurira pomenula je i kako su nastali video snimci dok je Bojović ulazio, odnosno izlazio iz toaleta, uprkos zabrani snimanja. Doduše, neverovatna stvar koju je hrabra novinarka uspela da uradi je ostvarivanje kontakta sa ozloglašenim čovekom iz podzemlja.

- S obzirom na to da je on bio u skroz zadnjem redu sedišta. a ja u prednjem, bilo je izazovno ostvariti kontakt sa njim. Ja sam njemu mahala, a on me spazio, doduše nije znao zbog čega mu mašem. Nakon što smo uzleteli, kada smo mogli da se oslobidmo pojasa, sačekala sam stjuardesu da krene da deli piće i grickalice, pa sam krenula da je pratim. Dok se to dešava, ja sam sve vreme bila u očnoj komunikaciji sa Lukom. Međutim, stjuardesino obavljanje posla bio je dug proces. U međuvremenu, pripadnici policije su skapirali šta ja hoću, pa su mi rukom signalizirali da spustim telefon. U trenutku njihove nepažnje, uspela sam da slikam Bojovića - živopisno je predočila događaj Ljiljana Stanišić, pa nastavila:

foto: kurir tv

- Kada su policajci videli da stupam u kontakt sa Lukom, oni su ustali i krenuli na mene. Rekla sam 'Luka', a oni su skočili, nisu znali šta hoću. Ja sam im, na španskom rekla, da se opuste i da mi treba Luka. Ubrzo smo krenuli da pričamo, prvo sam mu se predstavila i rekla da sam istraživala šta se događalo i da sam u Madridu boravila i čekala njegovu deportaciju. Videlo se da mu je bilo drago, nije to očekivao. Nakon toga, pitala sam ga kako se oseća povodom povratka, da li je srećan, kakvi su mu planovi, gde ide nakon izlaska iz aviona itd... On mi je rekao da je srećan i da jedva čeka da sleti, ali da zbog njih dvojice (policajaca) ne može da priča trenutno, rekao je da će biti vremena za to.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs