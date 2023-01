UTVRĐUJE SE KAKO SE DEČAK NAŠAO NA LINIJI VATRE: Novi detalji ranjavanja dečaka (13) u Pirotu tokom lova

Nakon što je u nedelju u lovištu na Vlaškoj planini kod Pirota ranjen dečak (13), koji je bio sa ocem, policija je uhapsila lovca D. I. (59) iz Pirota i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Kako saznajemo, dečak je sada van životne opasnosti, iako ga je sitna sačma iz jednog patrona pogodila na pet mesta na telu.

Umalo tragedija

- Umalo se nije dogodila tragedija kada je grupa od dvadesetak lovaca u nedelju oko 13 sati krenula u lov na divlje svinje. Dečaka je u lov poveo otac, dugogodišnji lovac, inače radnik u bezbednosnim strukturama, što upućuje na to da ima iskustva s oružjem - navodi naš izvor.

Pojedini lovci iz Pirota kažu da dete nije trebalo da se nađe na tom mestu, bez obzira na ljubav prema ovom sportu. Oni dodaju da dečak sigurno nije namerno pogođeno, ali i tvrde da na tom mestu nije trebalo da se nađe. Slično mišljenje ima i Ljubiša Stanković, upravnik lovišta "Ponišavlje".

- Razumem ja da dečak to voli, da s ocem ide u lov, ali ja to ne odobravam. Svako od lovaca mora da bude na spisku lovne karte i da ima dozvolu, a dete je nema. Prema tome, jasno je da dečak nije trebalo da krene s njima. Kad se kreće u taj grupni lov, zakon je jasan, na lovnoj karti je upisano svako ime. Postoji osoba koja vodi grupu i ta osoba sprovodi te zakonske norme, upozorava i slično - objašnjava nam Stanković.

Ostaje malo nerazjašnjeno kako se dečak našao na vatrenoj liniji lovaca. Deo situacije nam otkriva jedan od ljudi bliskih lovačkom udruženju u Pirotu.

- Sada smo saznali ko je uhapšen. Taj čovek D. I. nije mrava nikad zgazio. To je jedna divna osoba, uvek poštuje pravila u lovu, baš je sportista u ovom hobiju. Šta se u stvari dogodilo? Dečak je s još jednim lovcem iz obližnjeg sela gonio pse. Nije on istrčavao ispred lovaca, ali je kao zaljubljenik u kerove bio u ravni s lovcima. Onda je iz šumarka, pošto je tu predeo mahom šuma, izašla divljač koja nije u nedelju bila za odstrel, mislim da se radi o srni. E sad, ko je pucao u tu životinju, kako je momčić bio na toj liniji vatre, to mora policija da otkrije - rečeno je Kuriru.

Istraga u toku

U policiji su nam kazali da je D. I. zadržan zbog sumnje da je počinio teško krivično delo protiv opšte sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti.

- On se sumnjiči da je juče u lovu pucao u divljač, a deo sačme je pogodio trinaestogodišnjeg dečaka. Povređeni dečak zbrinut je u Kliničkom centru Niš. Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu - saopštila nam je policija. D. I. biće saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, koje vodi istragu.

