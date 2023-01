PRIVATNI DETEKTIV O NESTANKU BEOGRAĐANKE U AMERICI: Ana nije živa, umešano je i treće lice, EVO ŠTA ODAJE GLAVNOG OSUMNJIČENOG

Beograđanka Ana Volš (39), za kojom američka policija i dalje traga nestala je u novogodišnjoj noći. Anin suprug Brajan Volš nestanak je prijavio 4. januara tvrdeći da je Ana nekoliko sati posle ponoći u novogodišnjoj noći pozvala taksi i krenula na aerodrom jer je pozvana da se hitno vrati na posao.

Policija je odmah pokrenula potragu, tokom koje je uhapšen njen suprug. Iz kuće su tada odneti brojni predmeti, među kojima i elektronski uređaji Brajana Volša, na kojima su navodno istražitelji otkrili da je na internetu pretraživao kako uništiti telo od 52 kilograma, policija je u podrumu njihove kuće u gradu Kohaset u Masačusetsu pronašla tragove krvi i krvavi nož.

Čudna je okolnost da su njen poslodavac i suprug obavestili policiju maltene u isto vreme. Odnosno, pravi polemiku to što se to dogodilo nakon tri dana od nestanka.

U kom smeru će ići istraga? Šta krije Brajan Volš? Da li je postoji mogućnost da je Ana Volš živa?

Na ova pitanja odgovaraju gosti Usijanja Uglješa Grgur privatni detektiv i Radiša Roskić advokat.

- Mene ovde interesuje Anin nestanak. Gledajući ga iz moje perspektive, po meni, Ana koja je majka maloletne dece nažalost nije živa. Ona je ubijena i to najverovatnije od strane supruga koji je, siguran sam imao pomagača. Motiv ubistva ne verujem da je iz strasti. Mislim da je čak planirano ubistvo. Istraga će pokazati da li je ona bila osigurana. U Americi su česti nestanci žena i devojaka i uvek je motiv da li ljubav, da li osiguranje, da li nešto drugo - rekao je Grgur.

Osvrnuo se i na kriminalnu prošlost Brajana Volša, supruga nestale Ane i glavnog osumljičenog i izrazio čvrsto uverenje da Ana Volš nažalost nije među živima.

- Njen suprug je u problemima i odgovara zbog raznih kriminalnih postupaka. Nažalost, Ana sigurno nije živa i sve na to ukazuje. Ako su istiniti i ovi navodi da je on otišao u susednu prodavnicu da kupi sredstva za čišćenje to znači da je hteo da se oslobodi tragova.

- Verovatno se nije nadao da će policija posumnjati na njega. On je čak pisao mejl na posao gde je Ana zaposlena u kojem se o njoj raspituje. Tačno se tu vidi da on nešto krije. To se oseti iz načina pisanja. I njegovo lice pokazuje da nešto krije, da je dezorjentisan i da je u nekom strahu - ocenio je Grgur.

- Svako istraživanje lica mesta podrazumeva čitav kompleks najrazličitijih forenzičlkih i svih drugih mera i radnji čiji je cilj dovođenje u vezu sa osumnjičenim. Neophodno je da naglasimo da mi sve što znamo sagledavamo i komentarišemo. Ovaj naš razgovor nije prejudiciranje ničije krivice - rekao je Roskić, istakaviši da okolnosti ipak ukazuju na krivično delo i to od strane Brajana Volša.

- Činjenica je da postoji čitav niz okolnosti, a koje ukazuju na Brajana, Aninog supruga. Koliko danas se pojavilo mnoštvo najrazličitijih podataka koji idu u pravcu toga. Da li je Ana živa ili nije to je u sferi pretpostavki. Ako su nađeni nož, sekira i td; ako znamo da je ponašanje Brajana Volša sumnjivo, da je prikrivao pravo svoje kretanje i da na njegovoj strani stoji prethodni kriminalni kvalitet sasvim je normalno da postoji opravdana sumnja u krivično delo i njegovu krivicu - kaže Roskić.

Grgur je nastavio da insistira da je Ana Volš ubijena:

- Meni sve govori da je Ana ubijena od strane supruga i još nekog lica. U Americi se često dešava da se telo supruga ili supruge odnese i baci se. Imamo slučajeva gde je lice osuđeno na doživotni zatvor i gde mu tužilaštvo ponudi nagodbu da zbog blaže kazne kaže gde se nalazi leš. Neće to da kaže i da prizna i onda bude osuđen na doživotni zatvor.

foto: WCVB-TV Boston prinstcreen

Rekao je da je neizvesno da li će se telo Ane Volš pronaći.

- Nisam siguran da će se i mrtva Ana pronaći. Pomagač u krivičnom delu je mogao biti neko od prijatelja, Anih ili Brajanovih. Nestanci lica mogu biti namerni, nenamerni ili nasilni. U ovom slučaju to je nasilni nestanak. To podrazumeva otmicu i lice nad kojim želi da se izvrši najteže krivično delo. Daj Bože da je grešim i da se ona pronađe živa, ali nažalost mislim da za to nema teoretske šanse - smatra Grgur.

Roskić je istakao da postoji velika verovatnoća da je reč o isplaniranom zločinu iz koristi.

- Ana je koliko sam obvešten izvršni direktor kompanije koji veoma uspešno posluje sa nekretninama u Vašingtonu. Dakle, ličnost od integriteta. Ona je majka troje dece, dakle žena od integriteta. Za razliku od njen suprug ima kriminalnu prošlost. Teorijski je moguće da su između njih postojale razmirice, ali ako bismo to suočili sa svim raspoloživim podacima, bojim se da to nije slučaj - tvrdi Roskić.

Grgur je ocenio da je policija iznenadila Brajana Volša.

- Ja ipak mislim da je njega zatekla policija. On se nije nadao da će policija posumnjati na njega. On nije uklonio ni taj nož ni tragove krvi. Forenzičar još nije rekla, doduše čija je krv. Nije se nadao da će posumnjati na njega. Brajan nije znao da sakrije tragove krivičnog dela.

Telefon pokazuje da je Ana bila u kući. On je smišljeno hteo da liši života svoju suprugu, ali očito se nije nadao hapšenju i nije poznavao tehnike kako bi to prikrio. Poređenje sa Jelenom Marjanović je čist apsurd, jer tu nikakve paralele nema. Sličnost je samo što se radi o suprugama. Mi ćemo za koji da imati rešen sluaj Ane Volš - oceni je Grgur.

Roskić je konstatovao da osmeh Brajana Volša prilikom hapšenja odaje nesigurnost.

- Osmeh Brajana Volša je izraz njegove nesigurnosti. Imajući u vidu kriminalnu prošlost može se zaključiti da je u pitanju ličnost koja nema dovoljno unutrašnjih kapaciteta da poštuje društvene norme - zaključio je Roskić.

