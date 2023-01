"TO JE BILO JEDINO REŠENJE": Ovo je mogući razlog zbog kojeg je Brajan RASKOMADAO telo Ane Volš? Čuveni psiholog ŠOKIRAO tvrdnjama

Brajan Volš navodno je raskomadao svoju ženu Anu Volš, ali to ne znači da je "psihopšata", već ukazuje na jezivu, uznemirujuću metodu, rekao je kriminalistički psiholog Dr Luis B. Šlezinger.

Profesor psihologije govorio je za The U.S. Sun o tome zašto je Brajan Volš možda raskomadao svoju suprugu Anu Volš, nakon što su ga tužioci optužili za to.

Šlezinger ne radi sa nadležnim organima na slučaju Volš, ali je tokom svoje karijere imao iskustva u rešavanju slučajeva rasparčavanja.

Rekao je da u slučajevima sa kojima je radio gde je prestupnik raskomadao svoju žrtvu, prestupnik nikada nije bio psihotičan.

- Ovo morate posmatrati iz referentnog okvira prestupnika, rekao je Šlezinger.

- Možda izgleda kao psihopata, ali ne, nikako. Nikada nisam imao slučaj da je prestupnik bio psihotičan.

foto: EPA Craig Walker/ Pool

On je rekao da u većini slučajeva, rasparčavanje nema nikakve veze sa pravnim psihičkim stanjem prestupnika i umesto toga predstavlja metod za rešavanje problema.

- Izaći iz kuće sa mrtvim telom nije lako, veoma je teško, tako da je rasparčavanje jedino rešenje. Ogroman razlog zašto se odlučuju da raskomadaju svoje žrtve je da se odvoje od tela, rekao je Šlezinger i dodao:

- Ovo se obično dešava kada se ubistvo dogodi u nečijoj kući. To je veoma teško, tela su velika. Dakle, ono što će uraditi je da raskomadaju telo da bi ga odložili.

Šlezinger je dodao da ako žrtva bude ubijena kilometrima daleko, na primer u šumi, većina počinioca bi samo ostavila telo tamo.

- Ne poznajem životnu situaciju Brajana Volša, ali u njegovoj glavi on nije mogao samo da izvuče telo i baci ga u auto, rekao je on.

- Znaš, na taj način ćeš biti uhvaćen. Ljudi će te videti. Mnogo je teže nego što mislite.

Kurir.rs/The U.S. Sun