LJUBIŠA POBIO CELU FAMILIJU U BREŠI, PA DOŠAO KOD TRIVUNA U ZATVOR! Rekao sam mu da je osuđen na smrt, ŠOKIRAO ME svojom reakcijom

Bivši upravnik kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici Trivun Ivković, koji je s funkcije smenjen nakon 5. oktobra, u emisiji Crne hronika na Kurir televiziji prisetio se jednog od strašnijih slučajeva tokom svoje karijere,

Reč je o zastrašujućem slučaju zatvorenika Ljubiše Vrbanovića Manola, koji je bio ubica osuđen na smrt, a Ivković ga je slagao da će par sati nakon njihovog razgovora biti izvršena ta kazna. Ivković je sada otkrio zbog čega ga je slagao, a čak mu je i ponudio poslednju kafu.

- Vi dobijete čoveka koji je osuđen na smrt. Dakle, on može da ubije vas i još pet ljudi, a opet će biti osuđen na smrt. Ja sam njemu rekao da je stigla presuda, a on je brzo i opušteno rekao da zna, nakon toga sam hitrijim glasom rekao da je osuđen na smrt, a on mi je odgovorio isto kao i prvi put. Njemu to apsolutno ništa ne znači - ispričao je Ivković.

Ljubiša Vrbanović Manolo foto: printscreen

Zločin zbog kog je dospeo u zatvor bio je uznemirujuć za domaću, ali i italijansku javnost.

- Ubio je celu familiju Viskardi u Breši. Ja sam tražio da on poštuje nas, jer u protivnom može da napravi šta hoće. On je rekao da mi daje reč, a ja ga pitao na kom jeziku, s obzirom na to da zna pet-šest jezika. Rekao je na srpskom, a nakon toga je bio skroz korektan - opisuje Ivković.

Ljubiša Vrbanović umro je prirodnom smrću od karcinoma pluća 2014. godine u požarevačkom zatvoru Zabela.

Trivun Ivković foto: Kurir televizija

Postojali su zatvorenici koji su pravili ršum u niškom i požarevačkom KPZ, u tolikoj meri da upravnici nisu znali šta će sa njima - rekao je Ivković, pa je naveo jedan primer da je stvorio korektan odnos i sa Radoslavom Ivanovićem Rakcom, koji je, da podsetimo, u niškom zatvoru bio zatvoren u mrtvački sanduk jer stražari nisu mogli da ga savladaju:

- Kad je došao kod nas, dočekao sam ga vrlo korektno i rekao mu da to što je radio tamo, to ne važi. Kod nas su druga pravila, poštuj nas i mi poštujemo tebe.

Tokom perioda kada je bio na čelu Kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica primenjivao je stroge mere discipline. Za kršenje kazna je bila samica, ali i fizičko nasilje.

01:43 LJUBIŠA POBIO CELU FAMILIJU U BREŠI! Bivši upravnik zatvora Ivković: Kad sam mu rekao da je OSUĐEN NA SMRT, šokirao me REAKCIJOM

Njegova čuvena konstantacija je i danas, 23 godine nakon odlaska sa funkcije, poznata među zatvorenicima: Policajac ne nosi palicu da bi se potpisivao.

Najopasnije kriminalce, među kojima su bili članovi ozloglašene Mandine grupe, kao i teroristi OVK optuženi za ratne zločine u južnoj srpskoj pokrajini, tretirao je na različite načine.

Pojedine je držao u izolaciji, sa nekima je pio kafu, dok je neke puštao da izlaze za vikend na osnovu date reči, a većina je i držala tu reč.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs