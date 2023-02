ULOGA LJUBAVNICE UBIJENOG SRBINA U KAMBODŽI I DALJE MISTERIJA Identifikovala Betmena, a onda je on na u sudu otkrio BIZARAN MOTIV

Britanski državljanin Džozef Švarc, poznatiji pod nadimkom "Betmen" i zvanično je optužen za ubistvo Srbina Strahinje Dačkovića (37) 24. decembra prošle godine u glavnom gradu Kambodže, Pnom Penu. Istraga ubistva Srbina iznedrila je i nove detalje o njegovom životu, a ključnu ulogu mogla bi imati i njegova sedam godina starija ljubavnica koja je idenfitikovala ubicu sa fotografije.

Britanski državljanin Džozef Švarc, poznatiji kao „Betmen“ i zvanično je optužen za ubistvo Srbina Strahinje Dačkovića ispred jednog stambenog kompleksa u glavnom gradu Kambodže, Pnom Penu. Njemu je u međuvremenu određen i pritvor.

Ubistvo se dogodilo u mondenskoj četvrti Pnom Pena, u kojoj je pokojni Dačković živeo sa suprugom. Egzekuciju su snimile kamere za video-nadzor i na snimku se vidi kako Dačković prilazi parkiranom belom automobilu i otvara vrata.

Tada su odjeknula najmanje tri pucnja i Srbin se, smrtno ranjen, srušio na pločnik. Automobil se udaljio velikom brzinom sa lica mesta, a Dačkeović, koji je još davao znake života, hitno je prebačen u bolnicu, ali je podlegao povredama.

Ubica i žrtva se poznavali

Potera za napadačem je trajala oko mesec i po dana, a zanimljivo je da su se on i pokojni Dačković poznavali i dana društvenim mrežama postoje čak i neke njihove zajedničke fotografije. Britanac, koga su kambodžanski mediji okarakterisali kao plaćenog ubicu, koristio je mnoga imena, ali ga u optužnici sud imenuje kao Džozefa Švarca, starog 28 godina.

Švarcu se na teret stavlja ubistvo i neovlašeno posedovanje oružja. Zaprećena kazna zatvora je između 10 i 15 godina zatvora, prenose kambodžanski mediji.

Zanimljivo je da je, kako su naveli policijski zvaničnici, u okviru istrage ispitana i Kambodžanka Pan Sofat (44) koja je označena kao ljubavnica pokojnog Dačkovića, iako je on u Pnom Penu živeo sa suprugom, Tajlanđankom Sirapan Čanakan, sa kojom je otvorio restoran. Upravo je ona identifikovala Švarca i pokazala njegovu fotografiju policiji.

Iako su znali njegov identitet, policija je imala probleme da locira i uhapsi Švarca, koji je stalno menjao mesto stanovanja, ali su na kraju dobili pravu informaciju i uhapsili ga 16. februara. Prilikom hapšenja kod njega je pronađen pištolj „ruger“ i sedam metaka.

„Tokom saslušanja, optuženi je priznao da je ubio žrtvu. On je izjavio da je žrvu ubio zato što je bio ljut na njega i zato što mu je (ubijeni Dačković) nekoliko puta pretio da će ga ubiti, pogotovo kada je bio pijan. Njih dvojica su se već nekoliko puta svađali“, naveli su policijski zvaničnici.

Ipak, ostaje nejasno da li je uhapšeni Britanac govorio potpunu istinu, jer su ga u prvim izveštajima nazvali plaćenim ubicom, a i sam čin likvidacije stvara drugačiju sliku o slučaju – nije se dogodila posle neke svađe, već je bila hladnokrvno, isplanirano smaknuće.

Odranije poznat policiji

Strahinja Dačković je rodom iz Brusa, gde je imao problema sa policijom, a optuživan je i osuđivan za nekoliko krivičnih dela, između ostalog ometanje i napad na ovlašćeno službeno lice, izazivanje verske, rasne i nacionalne mržnje. Da bi izbegao zatvorsku kaznu, pobegao je iz zemlje i živeo je prvo na Tajlandu, a potom se preselio u Kambodžu.

Inače, Dačković je živeo luksuzno na Tajlandu, a potom i u Kambodži i to nije krio. Bio je aktivan na društvenim mrežama na kojima je objavljivao fotografije na kojima se vidi kako se dobro provodi, ali to je, navodno, bilo više u inat policajcima i sudovima sa kojima je u Srbiji bio u sukobu. Čime se tačno bavio u Kambodži, nije poznato, a policija do sada nije saopštila da je ubijeni Srbin bio umešan u bilo kakve kriminalne radnje koje su ga koštale glave.

