MAJKA UBIJENE DEVOJČICE (2) KOD ZAJEČARA OSTAJE U ZATVORU: Zbog zlostavljanja i zapuštanja deteta preti joj višegodišnja kazna!

Majci (23) čiju je dvogodišnju ćerku ubio batinama vanbračni partner M. N. (25) iz okoline Vlasotinca, određen pritvor.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Zaječaru odredio je pritvor J. T. iz Grljana kod Zaječara osumnjičenoj da je izvršila krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Majka devojčice koju je sa više udaraca u glavu i telo usmrtio njen nevenčani partner iz Donjeg Dejana kod Vlasotinca tereti se da nije reagovala ni u slučajevima kada je njen izabranik i ranije tukao dete, kao ni ovom prilikom kada ju je, tobože ljut što plače, do smrti udarao.

Njoj je određen pritvor u trajanju do 30 dana za delo za koje je zaprećena kazna do tri godine zatvora. Pritvor je na predlog Višeg javnog tužilaštva do 30 dana određen i M.N. koji se tereti za teško ubistvo.

Dvogodišnja devojčica sahranjena je danas na seoskom groblju u Grljanu u prisustvu porodice, rodbine i drugih ožalošćenih.

