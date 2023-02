"IMAM MALU DECU, PLAŠIM SE DA NE PUKNEM, NISAM OD KAMENA" Komentar na zversko ubistvo devojčice iz Zaječara ZGROZIO Srbiju!

Tragedija u Zaječaru potresla je Srbiju, a sumnja se da je očuh pretukao devojčicu (2) do smrti.

Prilikom hapšenja majka devojčice je sve vreme plakala, dok je očuh ćutao. Više puta ga je policija pitala: "Zašto to učini, čoveče?!". On je tek nakon poduže ćutnje tiho rekao: "Plakala je. Nerviralo me uvek kad plače".

Jedna korisnica Tvitera komentarisala je ovo monstruozno opravdanje, ali nije mogla ni da sluti kakav će odgovor dobiti od jednog oca.

- Ja imam decu koja su bila mala i bilo je mnogo stresnih situacija i nategnutih živaca. Plašio sam se šta mogu da učinim ako puknem, ali srećom nisam. Ne bijem decu, ali nisam ni od kamena. I često sam fasciniran koliko se ovakve tragedije zapravo retko dešavaju - napisao je tviteraš koji je zgranuo javnost svojim izjavama.

- Lako je šaliti se i pričati o tome van konteksta tragedije, ali sad je sve nekako neumesno. Mislim da samo treba da poštujemo granice živaca i bar mi svesni ne guramo druge do ivice, iako je naše očekivanje da niko nikad ovako ne prsne - dodao je on.

Odgovorio je i na oštre reakcije korisnika, i nastavio:

- Ko kaže da je dete odgovorno?! Ja sam odgovoran da ne puknem.

- Da li si ti ikad čuvao decu? Ko god ima decu poludeo je barem 1000 puta već - odogvorio je jednom korisniku.

- Ja ne verujem šta si ti čoveče napisao - odgovorili su mu tviteraši.

- Druže, da se javiš na pregled preventivno - dodao je neko.

Devojčica iz Zaječara koju je zverski nasmrt pretukao očuh M. N. biće ispraćena danas na večni počinak, u zaječarskom selu gde je i živela do pre više meseci, dok je majka J. T. nije odvela sa sobom.

Uhapšeni M. N. prema navodima komšija, odranije je poznat policiji.

Obdukcija tela je pokazala je da dete ima više povreda glave od kojih je jedna bezuslovno smrtonosna.

Konstatovan je i rascep jetre, a povrede nisu mogle nastati padom, kako je to izjavio M. N, očuh, osumnjičen za ovaj zverski zločin.

