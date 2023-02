IMA I ŽENA KOJE ZLOSTAVLJAJU MUŽEVE! Ovo je slučaj koji se pamti: Pesnicom PATOSIRALA supruga, a razlog je krajnje BIZARAN

Iako porodično naselje skoro uvek vrše muškarci, ima i žena koje zlostavljaju muževe i koje su godinama zbog toga poznate policiji zbog prijava.

- Najveći broj intervencija zbog porodičnog nasilja imamo vezano za muškarce, ali ima i žena koje su često prijavljivane jer tuku svoje muževe. Pre par godina imali smo jedan primer koji još uvek prepričavamo, gde je suprug pretučen zbog najbizarnijeg razloga – kažu nam nadležni.

Slučaj se dogodio u sokobanjskom selu Vrmdža, a sve su prijavile komšije.

- Po prijavi komšija izašli smo na teren i bukvalno zatekli u dvorištu kuće muža kako beži, iz nosa mu curi krv, a žena ga juri i viče uvredljive reči. Čudno nam je bilo to što je žena bila sitne građe, niska rastom, mršav. Ona ništa nije imala u rukama što bi povredilo njenog supruga, ni neku motku, ništa. Jadni čovek je bežao i molio je da prestane da ga juri i tuče – kažu nam nadležni.

Sve je počelo kada se žena Z.M.(44) vratila kući iz Sokobanje i naišla na zaključana vrata. Počela je da udara pesnicama i to jeprobudilo njenog supruga D.S.(49) koji je ustao i otvorio joj.

Međutim, pred vratima je ugledao svoju ženu zajapurenu od besa. Ona je počela da ga vređa, a suprug se branio da je legao da spava i da je vrata zaključao da ne bi neko ušao i pokrao ih.

- Razbesnelu ženu to nije smirilo, već je mužu zalepila jednu šamarčinu, a zatim počela da ga udara gde god je stigla. Suprug se branio sve dok ga Z.M. nije udarila pesnicom u nos i patosirala ga.

D.S. se, obliven krvlju, domogao dvorišta i počeo da beži. To su videle komšije i pozvale policiju koja je ubrzo došla. Kada je policija ušla u dvorište, muž je dotrčao do njih I sakrio se. Inaće, ovo je drugi brak ove žene. Prvi muž ju je ostavio jer ga je tulka. Tada je osumnjičenoj Z.M. određen pritvor do 48 sati zbog krivičnog dela nasilje u porodici.

Kurir.rs/S.B.