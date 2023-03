SLUČAJ POLITIČARA OSUMNJIČENOG ZA SILOVANJE MANEKENKE TRESE SRBIJU Devojka (21) iznela sve detalje! Dobila "poseban status"

Mlada manekenka (21) koja je prijavila policiji Srđana Egića (42) za silovanje dobila je status posebno osetljivog svedoka u daljem postupku u tužilaštvu i na sudu.

Ona će narednih dana u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu biti saslušana.

Nezvanično, on je detaljno izneo svoju odbranu. Kako se saznaje, Egić je tvrdio da je reč o lažnom prijavljivanju i da je nije prisilio.

Viši sud mu je odredio pritvor do 30 dana.

Pritvor mu je određen po tri osnova - opasnost od bekstva, uticaj na svedoke i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

Kako je rečeno, devojka je inspektorima objasnila da je Egića upoznala preko Fejsbuka i da ju je on 8. marta pozvao na piće. On je pristala jer joj je on obećao da će joj naći posao, a kasnije i stan.

Odbrana

- Ona trvrdi da ju je pozvao i njegov stan, a da je ona pristala jer ju je ubedio da su svi lokali puni zbog Dana žena. Već nakon nekoliko minuta nasrnuo je na nju pod izgovorom da vode ljubav. Ona ga je odbila, ali on nije odustao te ju je silovao. Devojka je rekla da je uspela da pobegne iz stana i od prolaznika tražila pomoć- kaže sagovornik blizak istrazi i dodaje da je ginekološkim pregledom utvrđeno da ima povrede u genitalnom delu.

O ovom slučaju oglasio se njegov advokat Goran Karadarević:

- Mogu da kažem samo da je moj klijent detaljno i nekoliko sati iznosio odbranu i odgovarao na sva pitanja tužioca. Spreman je da dokaže nevinost u ovom postupku i skine ljagu sa svog imena. Pojavljuje se ustaljena praksa da se medijskom hajkom pokušaju u nekim predmetima pridobiti pojedini pritvorski osnovi. Srecćm predlog tužilastva za određivanje pritvora po ovom osnovu je odbijen- rekao je advokat Karadarević.

Inače, Egić je diplomirani politikolog za međunarodne odnose, magistar i doktor ekonomskih nauka. Otac je dvoje dece.

Kurir.rs/Telegraf