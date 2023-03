UŽIVO! BELIVUK SUMNJAO DA DŽONI SA VRAČARA HOĆE DA GA UBIJE Hrvatin: Našao je ljude da PUCAJU NA VAS

U Specijalnom sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

I danas bi pitanja okrivljenom svedoku, Bojanu Hrvatinu, trebalo da nastavi da postavlja Miljković. Posle drugooptuženog, pitanja će moći da postave i ostali optuženi.

14.52 - Belivuk sumnjao da Džoni sa Vračara hoće da ga ubije

Miljković: Da pređemo na Mitića. Odakle nam informacija da nas neko prati?

Hrvatin: Čuo sam da je izvesni Zema zaslužan što su Belivuk, MIljković i Janković uspeli da otmu Mileta Kapetana, mislim da su informacije stizale od Zema.

Miljković: Da li isti ljudi nas opserviraju koji treba da nas likvidiraju?

Hrvatin: Što se tiče Mitića, mi smo sumnjali, a i potvrdili sa njim, da su oni opservirali i trebali da dojave ljudima. Dan ili dva posle, pohapšena je grupa neka ljudi u Velikom ili Malom mokrom lugu i tada je Belivuk rekao da su oni čekali da ubiju. Belivuk je tada posumnjao da je to Nikola Vušović, malo je falilo da krenemo i na njega, Veljko je smatrao da je on umešan i da je našao neke ljude da pucaju na vas. Radoje Zvicer je to ispeglao.

Miljković: Kako je to Zvicer ispeglao?

Hrvatin: To ne znam.

Miljković: Ko je vođa Aleksandar Šarac ili Lazar Vukićević te grupe koja hoće da nas ubije?

Hrvatin: Kapetan im je bio vođa, tako si mi ti pričao

Miljković: Ja to nisam pričao.

Hrvatin. Jesi li ti uopšte Marko Miljković

Miljković: Na koji način je trebalo da nas likvidiraju?

Hrvatin: Ja to ne znam, vi ste izrazili sumnju

Miljković: Da li mi poznajemo Nikolu Mitića?

Hrvatin: Ne, kada smo ga oteli, tada smo potvrdili sumnje da je pratio

Miljković: Po hijerarhiji u toj grupi, ko je Mitić?

Hrvatin: Ne znam, Šarca nije poznavao, bio je od Lazara Vukićevića. Znam da smo Šarcu opservirali stan i da je postojala varijanta da ga likvidiramo ispred, ali se to nije desilo.

Miljković: Salvatore, koju je ulogu imao?

Hrvatin: Sumnjalo se da je on neko ko iz tog stana kod Humske dojavljuje ostalim pripadnicima kuda se krećete. To se potvrdilo posle hapšenja, odnsono otmice Nikole Mitića.

Miljković: Da li smo znali kako izgleda Salvatore?

Hrvatin: Imali smo sliku, crn momak, on i Šarac su imali selfi, videli smo sliku

Miljković: Da li smo još neku akciju sprovodili ili smo samo gledali kamere 9. avgusta 2020.?

Hrvatin: Iz priče sa Milošem Budimirom i Srđanom Lalićem znam da su gledali da li će da uhvate još nekoga ko nas nadgleda iz tog stana.

Miljković: Ko im je rekao to da rade?

Hrvatin: Verovatno, ti ili Veljko

Miljković: Rekao si da sam ja sumnjao da je u belom zatamljenom autu Lazar Vukićević.

Hrvatin: Ti si rekao, znao sam za Šarca, ali sam tada čuo da sumnjate da vas opservira i Vukićević

14.47 - Miljković nastavlja da postavlja pitanja Hrvatinu

Za govornicu je izašao svedok saradnik Bojan Hrvatin, kog nastavlja da ispituje optuženi Marko Miljković.

Miljkovića je iz boksa za optužene u sudnicu uvelo šest zatvorskih stražara, koji su prisutni u sudnici i dok on ispituje svedoka saradnika, koji stoji za govornicom u sredini najveće sudnice Specijalnog suda u Beogradu.

Miljković: Ti si rekao da si vodio policiju do kukuruznjaka vezano za Gorana Veličkovića?

Hrvatin: Nikada, išao sam sa policijom da im pokažem mesto gde smo prosipali ostatke. Vodio sam ih odmah dan pošto sam uhapšen.

Podsetimo, Hrvatin je uhapšen nekoliko meseci posle Belivuka, Miljkovića i ostalih pripadnika grupe.

Miljković: Da li ste išli u kuću u Ritopeku?

Hrvatin: Nismo, prošli smo pored.

Miljković: Da li i dalje ideš na hemioterapije?

Hrvatin: Nisam nikada išao na hemioterapije

Miljković: Da li bi ti pritvor narušio zdravstveno stanje?

Hrvatin: Mislim da bi uprava za izvršenje izašla u susret da sam dostavio lekarsku dokumentaciju

14.40 - Prozivka optuženih

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom optuženih i njihovih advokata.

U zgradu Specijalnog suda, uz privremeno obustavljanje saobraćaja u delovima Ustaničke ulice u dva odvojena konvoja marica u pratnji policije prebačeni su okrivljeni koji borave u Bačvanskoj ulici.

Svedok saradnik koji je prvi saslušan, Srđan Lalić, više ne prisustvuje suđenjima a kada završi svedočenje i ispitivanje, policija više neće dovoditi ni Hrvatina.

