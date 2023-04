BIŽA JE IZUSTIO SAMO 2 REČI PRE NEGO ŠTO JE UBIJEN Forenzičar o detaljima sa uviđaja: Pored tela bila je torbica sa 40.000 maraka

Ubistvo jednog od najkontroverznijih inspektora beogradskog SUP-a 90-ih godina, a i kasnije, jeste ubistvo koje se dogodilo u Novom Beogradu 21. maja 1996. Ubijen je tada čuveni i poznati bivši inspektor beogradske policije Miroslav Bižić Biža. Tada je imao 46 godina, a ubijen je na stepenicama tržnog centra Stari Merkator.

A ko je bio Miroslav Bižić Biža?

Kriminalci su ga se plašili. A kolege su ga poštovale iz jednog prostog razloga, mogli su od njega da nauče posao.

Poštovao ga je i čuveni forenzičar Časlav Ristić.

"Ja sam ga poštovao, nisam ga toliko dovoljno poznavao. Ali uvek kada je davao bilo kakve izjave, kada je bilo šta pričao za novine, ili kada je pričao sa kolegama on je uvek istacao da poštuje posao, kriminalističke tehnike, odnosno današnje forenzike. Poznavao je taj posao, cenio je taj posao, i znao je da na pronalaženju izvršioca nekog krivičnog dela glavni posao snose kriminalistički tehničari. Uviđaj, ustvari od njih sve počinje", kaže Časlav Ristić u "Pričama sa uviđaja", a prenosi Mondo.

"Kao neka anegdota jeste, 89. ili 90. u gradskom SUP-u bili smo na doručku. Kada smo se vraćali jedan kolega i ja, koji ga je mnogo bolje poznavao od mene, sreli smo Bižu u hodniku. U to vreme novinale su pisale o Biži kao čoveku koji je bio strah i trepet za kriminalce, pogotovo za maloletnike. Jer je u to vreme bio i načelnik službe za maloletničku delikvenciju. I pitao ga je kolega: 'Je li Bižo boga ti, je l' istina ovo što pišu u novinama, da ti uvek sa sobom nosiš dva pištolja', Biža se nasmeje i kaže: 'Ajde bre ne pričaj gluposti. Ne nosim dva pištolja, uvek samo jedan pištolj. Šta će mi dva pištolja? Ja mogu da radim i bez oružja. Mene toliko kriminalci cene i poštuju da mogu da radim bez oružja', na šta ga je kolega pitao: 'Je l' mogu ja da proverim da li ti nosiš dva pištolja', 'Naravno, izvol'te'. Zavukao mu je ruku i ispod pojasa i pronašao je revolver. A onda sam mu ja rekao: 'Pogledaj u čizmama'. Stavio mu je ruke u kaubojke, i iz čizme zaista izvadio 6 35 pištolj u to vreme. I onda smo se svi mi nasmejali", priča Časlav i dodaje:

"Biža je meni delovako kao jako strog. Bio je krupan, visok. U to vreme je bio jedini policajac koji je nosio bradu. I to veliku znači, onu dugačku bradu je nosio. I imao je oštar stav. Imao je stav pravog policajca, kada se kretako, kada je pričao u razgovorima uvek je bio odsečan. Ali je imao i neku harizmu. Pričao je o hapšenju kriminalaca, o njihovim dogodovštinama, kako ih je hapsio, kako su mu dolazili sami da prijavljuju određena krivična dela i ko je izvršio. Uživao je u svom poslu", kaže on.

Karijeru je krenuo dobro da gradi, ali dolazi momenat kada počinje pad u njegovoj policiji. To se dešava 1990. godine ubistvom Andrije Lakonjića zvanog Laki, u tada poznatom beogradskom noćnom klubu Nana, gde se okupljao vrh tih žestokih momaka.

"Taj termin se nije koristio. Neko ga je uveo u upotrebu. Ne valja, meni ne prija. Ja ne bih voleo da sam ovaj žestoki momak, da me tako zovu. Jer mnogi od tih žestokih momaka, koji su isplivali na površinu ovog velegrada u poslednjih nekoliko godina, više nisu među živima. Prema tome opet kažem ja ne bih voleo da sam žestok momak u ovom gradu", rekao je Biža pre više od 30 godina.

U noći između 23. na 24. mart u Nani ubijen je Andrija Lakonjić zvani Laki. Došao je u klub sa dva dobra prijatelja. To su bili Veselin Vukotić Vesko i Darko Ašanin. Svako od njih je imao sa sobom lepu devojku. I jednog momenta došlo je do pucnjave. Ispaljen je jedan ili dva hica. Nikada nije, čak ni na suđenju, dokazano koliko je puta u Nani pucano. I ubijen je Andrija Lakonjić.

Nakon ubistva u Nanu dolazi uviđajna ekipa i istražni sudija. Međutim, kako je Časlav naveo, iznenada i neočekivano u to vreme u Nani pre uviđajne ekipe, pojavljuje se Miroslav Bižić Biža, tadašnji načelnik maloletničke delikvencije. Svi su se pitali šta će on tamo. On je došao na lice mesta, bio je i otišao. Nedugo zatim, za ovo ubistvo, odnosno sutradan uhapšen je Darko Ašanin koji je navodno došao i doneo pištolj sa kojim je izvršeno ubistvo, a Vesko Vukotić je pobegao preko granice. Na suđenju Bižu terete da je Vukotiću pomogao da pobegne preko, time što mu je napravio putnu ispravu sa kojom je ovaj mogao da pobegne.

Šta je Bižića koštalo karijere i života?

Časlav navodi da je Miroslav Bižić Biža video priliku da napreduje, a imao je podršku Savezne službe Državne bezbednosti. Ta Savezna služba Državne bezbednosti, neko iz njihove službe u to vreme, gde Biža i piše u svojoj izjavi koja je pročitana na sudu, da su oni kontaktirali tada Marka Nicovića, tadašnjeg načelnika uprave kriminalističke policija za grad Beograd, i da je Biža za koga su u to vreme ocenili da je najbolji, da im regrutuje beogradske kriminalce za vršenje određenih poslova koja je služba Državne bezbednosti trebala da radi u inostranstvu. I sva trojica su radila za njih. Tada prvi put Biža otkriva tu saradnju između policije i kriminala. Biža je bio jedini koji je osuđen i to za prekoračenje odnosno zloupotrebu službenog položaja na tri meseca, uslovno na godinu dana. Nakon toga odlazi iz policije.

Miroslav Bižić posle odlaska iz policije otvara privatnu detektivsku agenciju za pronalaženje kradenih automobila. Agencija se zvala Biža i u Starom Merkatoru je imao svoju kancelariju. Tog 21. maja 1996. godine Časlav je dobio poziv da je ubijen njegov bivši kolega Miroslav Bižić Biža.

"Krenuli smo na uviđaj. Na stepenicama Starog Merkatora zatičemo na leđima okrenuto telo Bižića, a krv se slivala iz njegove glave i tela. Pored njegovog tela bile su čaure i torbica, a kada smo ga pomerili na stepenicama je ostao trag krvi. Posle toga, tokom uviđaja, otvorio sam torbicu i tu sam pronašao 40.000 maraka. Motiv tog ubistva i do dan-danas nije rešen. Izvršilac je nosio kombinezon plave boje, kačket tamne boje, a ubistvo je izvršeno škorpionom koji je imao prigušivač", navodi Časlav i dodaje:

"Prišao mu je iza stuba naslonio mu pištolj i rekao: 'Ćuti', Biža se tog momenta okrenuo i rekao, ako je ta priča tačna, to je priča očevidaca: 'Nemoj je*ote', a ovaj je ispalio šest hitaca. Biža je skliznuo niz stepenice i pao, ovaj mu je prišao, pucao u glavu i u predelu grudnog koša još dva, tri puta. To je bila 'overa' i pobegao je pežoom. Ovo ubistvo je po meni naručeno. Sa 10 metaka ga je ubio usred bela dana", rekao je Časlav u svom podkastu.

