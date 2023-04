CRNI USKRS! OVI ZLOČINI I TRAGEDIJE PRETHODNIH GODINA UZNEMIRILI SRBIJU: Najgora je bila 2020. godina, tri ubistva u jednom danu!

Nažalost, tragedije nas nisu zaobišle i na veliki verski praznik Uskrs pa su se tako godinama unazad na ovaj dan događali kravi zločini, porodični sukobi, bizarna dešavanja i stravične saobraćajne nesreće u kojima su stradale čak cele porodice.

Prošlogodišnji praznik obeležila je jeziva tragedija na Ubu kada je mladić Nikola Lukić (26) nakon kafanske čarke izvukao deblji kraj i od posledica preminuo na putu do bolnice. Naime, nesrećni slučaj dogodio se 22. aprila noć uoči Uskrsa kada je sedeći sa prijateljima u jednom ubskom kafiću došlo do tuče.

- Nikola je bio u društvu devojke, prijatelja i vlasnika lokala, a mladić koji je kasnije uhapšen posvađao se sa vlasnikom i počeli su da se tuku. Nikola je kako su tada i videlo na snimcima sa nadzorne kamere u kafiću pokušao da razdvoji njih dvojicu, ali je mladić koji se posvađao sa vlasnikom uzeo dozer za šećer i gađao u njegovom pravcu - podseća izvor i dodaje:

nikola lukić ubijen uoči uskrsa foto: Društvene mreže

- Dozer je pogodio Nikolu pravo u glavu, ali je on ostao da stoji na nogama. Obratio se lekarima u Domu zdravlja u Ubu, ali su oni ustanovili da je on dobro, a ukoliko ne bude dali su mu uput za valjevsku bolnicu. Mladiću je posle dva i po sata pozlilo i otac ga je odmpah stavio u kola i odvezao, ali je on nažalost ubrzo preminuo od poslednica udarca.

Istraga je tada pokrenuta i osumnjičeni muškarac se tereti za ubistvo, a obdukcija tela pokazala je da je smrt “nastupila kao posledica otoka mozga i pluća”.

kafić u kom je došlo do incidenta, a danima nakon što je nikola preminuo porodica i prijatelji su se opraštali od njega foto: Drustvene Mreže, Screenshot

Pre tri godine ovaj praznik obeležio je niz tragedija. Trojica muškarca brutalno su ubijena 2020, u tri različita grada u Srbiji. Prvo je ubijen bivši robijaš Dragan Radonjić (40) iz Lazarevca, potom Petar Matić (57) iz okoline Malog Zvornika, a zatim Sava Petrov (28) iz Čente. Dvojica su iskasapljena nožem, dok je treći prebijen nasmrt tupim predmetom.

- Radonjić i Marić iskasapljeni su nožem, dok je Petrov prebijen nasmrt tupim predmetom, a ubica je pokušao da sakrije zločin tako što je mrtvog mladića bacio u bunar. Osumnjičeni za ova tri zločina, ubrzo su lišena slobode, a čovek za koga se sumnja da je ubio Radonjića uhapšen je mesec dana nakon krivičnog dela - podseća naš sagovornik.

Beživotno Radonjićevo telo u lokvi krvi pronašao je njegov kum koji je došao da ga poseti u Ulici vladike Nikolaja Velimirovića u Lazerevcu.

dragan radonjić ubijen samo nekoliko dana nakon to je objavio da prodaj ekuću foto: Facebook

- Radonjić koji živi sam, nije se javljao nekoliko dana na telefon, pa je kum došao da ga obiđe. U prizemlju kuće nesrećni čovek zatekao je jeziv prizor - krvi je bilo po celoj kući, a njegov kum ležao je u lokvi krvi sa nekoliko vidljivih ubodnih rana na telu - podseća izvor i dodaje da je obdukcija pokazala da je ubijen nekoliko dana ranije.

Žrtva je inače, bio višestruki povratnik i da je nekoliko dana pre zločina dao oglas da prodaje kuću od 250 kvadrata za koju je tražio 25.000 evra.

Lazarevska policija je radila na uviđaju, a u Malom Zvorniku Goran M. (26) lišen je lsobode zbog sumnje da je brutalno ubio svog teču Petra Matića (57) u porodičnoj kući.

- Mladić je došao u selo da proslavi Uskrs sa porodicom, ali se navodno, posvađao sa tečom, uzeo nož i izbo ga nasmrt - kaže sagovornik i dodaje da su njih dvojica od ranije imali nesuglasice.

Istog dana dogodio se i treći zločin te večeri, kada je osumnjičeni Joca Marić (42) ubio svog druga Savu Petrova (28) u Čenti kod Zrenjanina.

- Kobnog dana prijatelji su se posvađali, a zatim i potukli. Deblji kraj izvukao je Sava, kog je prijatelj koji ga je tukao bacio u bunar u jednom dvorištu na putu između Zrenjanina i Beograda. Marić je u julu pre dve godine pred Višem sudu u Novom Sadu osuđen na 13 godina zatvora, a izrečena mu je i mera obaveznog lečenja od alkoholizma - podseća izvor.

Jeziva sudbina Četvoro Srba stradalo u Hrvatskoj Saobraćajna nesreća koja se dogodila samo nekoliko dana pre Uskrsa 2019. potresla je region, naime, na auto-putu Beograd-Zagreb poginulo je četvoro Srba, dok je peti putnik pukom srećom preživeo auto smrti. Žikica Janković (47), njegova supruga Aleksandra (43), kao i Vladica Rašić (42) i njegov maloletni sin Nikola (14) iz Kruševca, poginuli su kada je "škoda oktavija" u kojoj su se nalazili sletela s auto- puta i zakucala se u zaštitnu ogradu u blizini Vinkovaca u Hrvatskoj. aleksandra i žikica janković, vladica rašić i njegov sin nikola foto: Društvene mreže Nesreća se, podsetimo, dogodila 25. aprila 2019. dvadesetak minuta posle ponoći u blizini odmarališta "Bošnjaci". - Sumnja se da je vozač Vladica, inače profesionalni vozač, zaspao za volanom, a brzinometar je ostao zakucan na 140 kilometara na sat. Troje odraslih putnika preminulo je na mestu, dok je dečak po dolasku lekara davao znake života - podseća izvor i dodaje da su poginuli od siline udarca ispali iz vozila. Naime, putnici se nisu poznavali, već su se našli preko aplikacije "Tražim prevoz".

Stradali nakon povratka sa svadbe Kolarova snajka poginula uoči Uskrsa Noć uoči Uskrsa 2019. u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Nove Pazovi poginula je Aleksandra Kolarov (49), snajka poznatog srpskog fudbalera Aleksandra Kolarova i Nikola Dević (22), dok je tada dvoje teže povređeno. Naime, oni su te te večeri vraćali sa svadbe, a Nikola je bio za volanom "pasata" kada su iz nepoznatog razloga sleteli s puta i zakucali se u drvo. poginuo sa kolarovom snajkom foto: Printscreen/Instagram Nikola je inače radio u firmi Aleksandrinog muža i kolegijalno su išli na svadbu.

Bolesno Silovao taštu posle uskršnjeg ručka Monstruozan zločin dogodio se 2015. kada je Vladan P. iz Barajeva, nakon uskršnjeg ručka silovao svoju taštu! Za ovaj sramni čin on je 2018. godine osuđen na šest ipo godina zatvora. - Nesrećna žena je tada došla kod ćerke i zeta na praznični ručak, a nakon toga htela je da poseti sestru, a zet se ponudi da je traktorom preveze do susednog sela. Iznenada je skrenuo sa glavnog na zemljani put i u jednom šumarku zaustavio traktor i rekao tašti da mora da izvrši malu nuždu - podseća izvor: - Međutim, on je samo obišao traktor i s druge strane zaskočio nesrećnicu. Izvukao je iz kabine i počeo da je bije, a zatim ju je i silovao. Tada joj je polomio i rebra, a nakon iživljavanja odvezao je taštu kod njene sestre i zapretio joj da nikom ne kaže šta se dogodilo. - Žena je odmah sve ispričala šta se dogodilo i slučaj prijavila policiji i tada je na lekarskom pregledu ustanovljeno da je žena imala stravične povrede i da je silovana. Zet je u besu gurao zvono za šurenje svinja u genitalije tašte kako bi se iživljavao nad njom. Osumnjičeni je uhapšen, a nekoliko godina pre ovoga, navodno njegova majka je prijavila da ju je silovao, ali je ona kasnije odustala od optužbi.

