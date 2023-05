GRUJIČIĆ O STANJU RANJENE DECE IZ ŠKOLE NA VRAČARU: Dvoje dece stabilno, jednom detetu se bore za život

Ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je da je stanje dvoje dece koja su smeštena na Urgentnom centru stabilno.

„Stanje dvoje dece koja su u Urgentnom centru je dobro, hvala Bogu, stabilni su, jesu to prostrelne rane, to su teške telesne povrede, ali su deca potpuno budna, svesna, sarađuju, nastavnica je još sedirana, ima kompleksne povrede karlice i trbuha, ona je stabilna, posle par sati verovatno će početi da je budi koleginica koja je dežurna gore, leže jedno do drugoga, devojčica, pa dečko, pa nastavnica, čekaju trećeg dečaka koji je najteže povređen, još je u sali, od jutros, ima povrede vrata, kične, grudnog koša“, kaže ministarka zdravlja.

Danas se dogodila pucnjava u OŠ „Vladislav Ribnikar“ u centru Beograda – učenik je pucao na đake, nastavnicu i obezbeđenje. MUP Srbije u saopštenju potvrdio da je poginulo osam učenika i čuvar, kao i da je ranjeno šestoro dece i jedan nastavnik.

Devojčica koja je operisana u Tiršovoj životno je ugrožena. U Urgentnom centru su operisana četiri pacijenta – tri učenika i nastavnica.

Ocu dečaka koji je pucao određeno je zadržavanje 48 sati. Nadležni kažu da je dečak duže pripremao napad, a iz VJT je saopšteno da, s obzirom na to da nije napunio 14 godina, nije krivično odgovoran. U Srbiji će biti proglašena trodnevna žalost od petka do nedelje.

(Kurir.rs)