SIN IM UMRO NA RUKAMA NA PUTU DO BOLNICE! Potresni detalji o stradanju nedužnih ljudi u Mladenovcu! ZAKAZAO JE I SVADBU

U tragediji koja se u četvrtak uveče dogodila u Mladenovcu preminulo je osamoro mladih ljudi, a ranjeno je njih 14 i oni se svi nalaze u bolnicama. Ovaj tragični događaj zavio je Srbiju u crno.

Tri žrtve pomračenog uma U. B. (21), koji je hicima iz kalašnjikova ubio nedužne ljude, koje nije ni poznavao, su M. P. (21), policajac koji je goloruk krenuo na U. B. kako bi sprečio pokolj, potom njegova sestra K. P. (19) i njihov drug D. T. (25). Svo troje nastradali su kod osnovne škole na klupici nedaleko od kuće ubijenog D. T. u selu Dubona.

Ubijeni D. T. foto: Petar Aleksić, privatna arhiva

Ispred kuće u kojoj je preminuo D. T. iz sela Dubona nakon stravičnog događaja dolazili su rodbina i prijatelji kako bi porodici uputili reči utehe i izjavili saučešće.

- Njegovim roditeljima su javili da je došlo do pucnjave. Kada su došli ispred škole koja se nalazi nedaleko od njihove kuće zatekli su sinovljevo telo među ostalom decom kod klupice. Prišli su i odmah su počeli da ga izvlače, bukvalno su ga na rukama nosili do kola i krenuli ka bolnici, ali je on nažalost na zadnjem sedištu preminuo na rukama svojih roditeljima - kažu komšije u Duboni i dodaju da je ovo jeziva tragedija koja očigledno nije mogla da se izbegne.

Rođaci D. T. ispričali su i da je on bio divan mladić, da je bio u ozbiljnoj vezi i da je planirao da se ženi.

Na ovoj klupici je ubijen D. T. foto: EPA/Andrej Cukić

- Ove godine je zakazao venčanje i svadbu. Trebalo je da mu idemo na veselje, a mi ćemo mu sada ići na sahranu. Strašno je, a kako smo čuli, njegova verenica je i trudna, ali nismo baš sigunri za to - pričaju žitelji Dubone.

Kako su dodali, D. T. je po njihovim saznanjima upucan s leđa.

- Imao je krvave fleke na prsluku - rekli su.

Podsetimo, iza bezumnog čina stoji uhapšeni U. B. (21) koji je u tri mladenovačka sela sejao smrt ostavivši za sobom osam ubijenih i 14 ranjenih. Njegova najmlađa žrtva ima samo 15 godina, dok je najstariji upravo ubijeni D. T. koji je imao 25 godina.

Ova tragedija dogodila se dan nakon masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu gde je đak ubio osam učenika i čuvara, a ranio njih šest i nastavnicu.

