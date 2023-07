NE LIČI NA SEBE! ISPLIVALA SLIKA SA SLOVAČKOG PASOŠA DARKA ŠARIĆA: Ovo je on pre operacija, nosio i dugu kosu vezanu u rep (FOTO)

Pljevljak Darko Šarić, kom se u Beogradu sudi za šverc velikih količina kokaina iz Južne Amerike u Evropu i pranje novca, tokom boravaka u inostranstvu i dugogodišnjeg skrivanja pred međunarodnim poternicama, koristio je čak 11 različitih pasoša od kojih su srpski i slovački bili na njegovo ime dok su svi ostali imali lažni identitet.

To je Portalu RTCG kazao dobro obavešteni sagovornik, koji je dostavio i fotografiju jednog od pasoša, onog slovačkog, napravljenu sa kompjuterskog ekrana.

Kurir je o tom saznanju pisao još 2014. godine a kao poseban kuriozitet izdvojila se činjenica da je u jednom od pasoša koristio i ime nekadašnjeg visokopozicioniranog SFRJ političara Josipa Vrhovca kog starije generacije pamte po izrazito crnoj kosi i u dubokoj starosti.

"Tako je, na primer, hrvatski pasoš glasio na ime Josip Vrhovec, dok je italijanski bio na ime Domenik Petroneli. Bugarski pasoš je posedovao pod imenom Emil Nikolaj, a grčki pod lažnim identitetom Kalirometis Kristofor Nestor“, kazao je taj sagovornik.

Prema njegovim rečima, pored ovih Šarić je posedovao pasoše još najmanje pet država, među kojima su Litvanija, Rusija, Švajcarska i Južnoafrička Republika.

"Sve pasoške fotografije su različite, a na nekima je menjao i izgled, kao na primer, na italijanskom pasošu, na kojoj je imao dužu kosu vezanu u rep“, rekao je dobro obavešteni sagovornik crnogorske TV.

Veliki broj pasoša Šariću je obezbedio dugogodišnje skrivanje, sve do trenutka dok nije sam odlučio da se preda. Prema određenim operativnim podacima, Šarić je još 2010. godine boravio na teritoriji Istočne Bosne, odnosno na području gradova Čajniče, Foča i Trebinje gde je, navodno, bio obezbeđivan od strane ljudi iz nekadašnje specijalne policije Republike Srpske.

"Reč je o jedinici koja je nekada brojala trista do četiristo ljudi. Nakon što je rasformirana, dvadesetak najboljih pripadnika iz te specijalne jedinice štitilo je Darka Šarića dok je boravio u Republici Srpskoj. Navodno ih je on lično plaćao“, priča dobro obavešteni izvor RT CG.

Budući da se radilo o gradovima koji su na granici sa Crnom Gorom, od kojih prva dva u neposrednoj blizini Pljevalja, verovalo se da je Šarić prelazio u svoju državu i u svoj rodni grad.

"Prema ovim informacijama, Darko Šarić je više puta ulazio u Crnu Goru, a odatle za Kosovsku Mitrovicu, odakle je dalje pobegao prema Bugarskoj“, kaže taj sagovornik.

Ovaj izvor tvrdi da, na primer, evidentiran Šarićev ulazak u Crnu Goru 7. oktobra 2010. godine pod lažnim identitetom jednog srpskog državljanina sa prebivalištem u Holandiji. Sa ovim pasošem i identitetom on je, navodno, još nekoliko puta ulazio i izlazio iz Crne Gore.

"Preko prelaza 'Metaljka', pod tim identitetom, zabeležen je njegov ulazak u Crnu Goru, u društvu jednog prezimenjaka i rođaka. Bili su u automobilu ’nisan’ beogradskih registarskih oznaka“,priča taj izvor.

Posljednji Šarićev prelazak u Crnu Goru navodno se dogodio preko "Ilinoga Brda“.

"Sa njim je ovog puta ušao izvesni Bodiroga, kao i još jedan saputnik iz Foče, obojica sa lažnim ličnim kartama Srbije. Oni su tada samo bili u tranzitu kroz Crnu Goru, i odmah su nastavili put za Kosovsku Mitrovicu, gde su ga obezbjeđivali narkodileri. Kada je ova destinacija otkrivena, Šarić je sa bugarskim pasošem, na ime Emil Nikolaj, otišao za Bugarsku. Na ovom pasošu kao godina rođenja stoji 1975. godina, a u rubriku mesto rođenja navedeno je Plevija“, tvrdi sagovornik CG portala.

Po drugoj verziji, Darko Šarić je iz Crne Gore izašao 15. oktobra 2009. godine, kada je odleteo za Ženevu sa podgoričkog aerodroma. Za taj let iskoristio je slovački pasoš. Nakon toga, 20. decembra iste godine Šarić je otišao za Pariz. Posle dvadesetak dana, 16. januara 2010. godine, vratio se u Švajcarsku, u Cirih. Samo pet dana kasnije, 21. januara te godine, on prelazi u Italiju, gde odlazi na skijanje u jedan planinski centar na severu ove zemlje.

"Šarić je za Južnu Afriku otputovao 3. aprila 2011. godine, sa grčkim pasošem. U toj zemlji je boravio oko godinu. Posle toga se vratio u Švajcarsku gde se skrivao u trouglu Sen Galen – Cirih – Ženeva. Neki obaveštajni izvori su tvrdili da je tamo bio sve do trenutka kada je odlučio da se preda“, kaže izvor.

Navodi da sve govori u prilog tome kako su odbeglom narkobosu čitavo vreme na tragu bili agenti za borbu protiv droge, i da je on, dok je boravio u Južnoafričkoj Republici sarađivao sa njima i obezbedio im neke jako važne informacije. Do sada nije saopšteno odakle je doletio avion srpskih vlasti, kojim je Šarić u martu 2014. godine, stigao na podgorički aerodrom, a posle polusatnog susreta sa članovima porodice, nastavio let za Beograd.

Od tada, punih devet godina Darko Šarić, koga su mediji označili kao jednog od najvećih narko bosova na Balkanu, i dalje se nalazi iza rešetaka i čeka kraj dva sudska postupka koji se vode protiv njega. BBC je nedavno podsetio da Šarić za sada ima jednu pravosudnu presudu na 14 godina zbog šverca 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine.

Kurir.rs/RT CG