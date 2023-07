"TRAŽIMO DOŽIVOTNU ROBIJU ZA MONSTRUMA KOJI NAM JE UBIO DETE!" Potresna ispovest majke brutalno ubijene Tiktokerke Noe

Boba Milivojev, majka ubijene poznate Tiktokerke Noe Milivojev (18) rekla je za Kurir da želi doživotnu robiju za O. D. (33) koji je na brutalan i zverski način ubio njenu ćerku u njegovom stanu u centru Beograda!

Noa Milivojev, podsetimo, nestala je 17. juna, a delovi njenog bežiovtnog detala nađeni su 6. jula u stanu u kom je boravio njen osumnjičeni dečko O. D., inače IT stručnjak koji u vlasništvu ima tri firme. Takođe, sumnja se da je osumnjičeni nakon svađe nožem raskomadao telo Noe Milivojev na četri dela i stavio ih u PVC kese i kutije koje je potom napunio kiselinom i držao u kupatilu stana. Osumnjičeni je priznao zločin u policiji, ali se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio ćutanjem, gde je potom Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana.

noa milivojev, inspektori iznose dokaze iz stana foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/TikTok

- Nakon što smo izgubili dete slomljeni smo od tuge i bola! Na brutalan način je okončan mladi život! - kaže neutešna majka i dodaje:

- Samo želim da napomenem da želimo pravdu za naše ubijeno dete.

Ona je nakon toga dodala za Kurir da zbog svega što je Noi urađeno osumnjičeni O. D. treba adekvatno da odgovara.

- Tražimo doživotnu za monstruma koji nam je ubio dete! - rekla je neutešna majka koja je dodala da je će sutra na večni počinak ispratiti Nou Milivojev na lokalnom groblju u Kovilju.

osumnjičeni o.d. foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

Rođaka porodice navela da je porodica slomljena i da ne može da poveruje na koji način je ubijena tako mlada osoba od strane svog dečka.

- Nou je ubio psihopata, iskomadao je na delove, pa sada jadni ljudi nemaju šta ni da sahrane. Zamislite, savetovali su ih danas kad im je doneseno telo da je bolje da je kremiraju, ali oni to nisu želeli - kaže za Kurir rođaka i dodaje:

- Odlučili su da je sahrane u nekim posebnim folijama i džakovima jer od nje ništa nije ostalo. Sve te džakove staviće u beli sanduk u kome će sutra biti ispraćena.

stan u kom se odigrao svirep zločin foto: Stefan Stojanović Mondo

Roađaka je zatim dodala da roditelji nisu znali šta ih je snašlo kada su videli šta je samo ostalo od njihovog deteta.

- Monstrum je ubio dete, iako smo svi govorili da nije za nju, ona je jurila, pa čak išla i peške do njega za Beograd. Loše je uticao na nju, ali ona nije marila za to, pa i kad je tukao znao je da je nakon ozbiljnih batina pošalje kući u Kovilj. Oporavi se malo, a onda je opet pozove i ona trči, mnogo ga je volela iako je ona navukao na drogu i alkohol - rekla je rođaka i dodala "da je on bio psihopata i ljubomoran dečko."

(Kurir.rs)