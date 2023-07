"MNOGO SE BOJIM SVOJE BEBE, STRAH ME JE": Majka koja je pokušala da uguši dete u Kladovu prebačena na psihijatriju

Mlada majka A.A.(20), koja je pokušala da golim rukama uguši svoju devetomesečnu bebu, upućena je na psihijatrijsko veštačenje da bi se utvrdilo njeno psihičko zdravstveno stanje.

Da podsetimo, policija u Kladovu uhapsila je prekjuče u obližnjem selu majku A.A. staru 20 godina zbog sumnje da je počinila krivično delo nasilje u porodici. Njoj je tada određen prit or do 48 sati, a u mešuvremenu je sprovedena do Osnovnog suda u Negotinu.

A.A. je pokušala da golim rukama uguši svoju devetomesečnu bebu. Srećom, otac je ušao u sobu, hitro odgurnuo mladu ženu, I uzeo bebu koja je već počela da dobija plavičastu boju lica, a na vratu je imala ogrebotine.

Odmah nakon hapšenja, krenula je istraga, a detalje nam nadležni otkrivaju nezvanično:

-Odmah smo počeli sa informativnim razgovorima. Pričali smo sa porodicom, meštanima, I svima koji su bili u bližem kontaktu sa ovom mladom majkom. Brzo smo došli do opipljivih saznanja koja su nam ukazivala, iako nismo medicinski stručnjaci, da ova žena nije svesno to uradila.

foto: Tamara Trajković

A.A. je, kako kažu nadležni, I sama uvidela da sa njom nešto nije u redu, ali nije znala šta joj se dešava.

-A.A. se obratila jednom medicinskom radniku kladovske bolnice, I to samo par dana pre ovog događaja. Bukvalno mu je tada kazala ‘’Nešto nisam kako treba. Mnogo se bojim svoje bebe. Strah me je od deteta, ne znam šta je to sa mnom. Moram što pre da odem kod nekog psihijatra’’ - saznajemo od nadležnih.

Meštani su nadležnima kazali da A.A. nije htela da doji svoju bebu, da je nekako bežala od deteta, da bi nekada bila baš pričljiva, a nekada ne bi ni reč prozborila.

Prema dosadašnjem toku istrage, nadležni, koji nisu medicinski stručnjaci, smatraju da je u ovom slučaju reč o postporođajnoj depresiji ili postporođajnoj psihozi.

Na žalost, njene simptome niko nije prepoznao od najbližih I prava je sreća što nije dođlo do tragedije.

Ipak, psihijatrijski veštaci utvrdiće o čemu se tačno radi.

Kurir.rs/S.B.