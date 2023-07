"SARA JE U STRAHU, PLAŠI SE DA NAPUSTI KUĆU I DETE" Na suđenju zetu tiktokerke predloženi svedoci, evo šta će biti sa bebom!

U Drugom osnovnom sudu u Beogradu, danas je počelo suđenje Damjanu H. koji se sumnjiči da je mučki pretukao svoju ženu Saru H., inače sestru poznate tiktokerke Uki Q, a zastupnik oštećene devojke kaže da je strah i dalje prisutan kod nje i nejne porodice.

- Sara se plaši da napusti kuću i dete, to su posledice koje ima od napada koji se dogodio. Ona je stalno sa njihovom bebom i nadamo se da će dete sa njom i ostati - kaže zastupnik oštećene Sare, advokat Vuk Stefanović, za Kurir i dodaje:

- Postupak oko starateljstva je u toku i mi mislimo da bi bilo zaista u redu da dete ostane kod majke jer je još vrlo malo i mislimo da bi tako bilo najbolje ta sve.

foto: Nenad Kostić

Sarina majka Dijana za Kurir je rekla da je suđenje za danas završeno i da je oštećena strana predložila nekoliko svedoka.

- Predloženi su svedoci sa naše strane, prijatelji, Sarina sesta Una, porodica, svi koji mogu da potvrde kako su se stvari odvijale. Mi smo zadovoljni kako sve za sada teče, što je podignuta optužnica i što postoji šansa za pravdu - kaže nam Sarina majka.

Kako saznajemo, naredno ročište zakazano je za novembar.

foto: Nenad Kostić

Damjan H. se tereti za krivično delo nasilje u porodici, a Sara se odmah nakon napada pridružila krivičnom gonjenju supruga i ostala pri navodima iz krivične prijave, da je suprug brutalno pretukao u stanu u kom su živeli u Rakovici.

- Tukao me je toliko da sam 15 minuta bila u nesvesti. I kada sam se onesvestila, on je nastavio da me udara - ispričala je tada na saslušanju u tužilaštvu.

Kurir.rs - D.A.