Nešto pre dva sata primećno je telo nepoznatog muškarca kako pluta nedaleko od brane u Bubličkom jezeru. Ovaj deo pripada Brestovcu. Očekuje se da stignu vatrogasne ekipe kako bi izvukle telo. Za sada se ne zna ko je u pitanju.

Nekoliko ljudi plovilo je jezerom, kada su nedaleko od same brane ugledali kako telo pluta. Na kraju su to prijavili čoveku koji na Bublici drži restoran Momiru Saviću, te je on pozvao policiju.

Na licu emsta je policija i čeka se da dođu vatrogasci.

(Kurir.rs/B.R.)

B.R.