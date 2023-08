UBICA IZ BOLEČA ŽELEO DA UBIJE I OCA! Komšije otkrile šta se desilo samo dan pre zločina: "KRVAVI nasred dvorišta, čuli smo krike"

Meštani Boleča gde se sinoć dogodilo ubistvo i samoubistvo koje je počinio M.K. koji je posle svađe presudio svojoj supruzi Gordani K., a potom izvršio samoubistvo, kažu da su šokirani zločinom.

Podsetimo, ubistvo i samoubistvo dogodilo se oko 22.30 sati u ulici Bore Petrovića u Boleč, kada je iz za sada nepoznatog razloga M.K. ubio suprugu, pa presudio sebi, a njihova tela u dvorištu našao je njegov otac koji živi s njima.

- Priča se da je M.K. bio u lošim odnosima sa suprugom, pogotovu poslednja tri meseca gde su prestali da komuniciraju , ali su ostali da žive pod istim krovom. M.K. je ranije pio ali je kako smo čuli prestao da konzumira alkohol, pa je iz tog razloga bio sve nervozniji i mislimo da nije ni radio u poslednje vreme nego je bio kod kuće dok je Gordana radila - kažu komšije i dodaju:

- Gordana je bila jedna predivna žena, koja se svima da osmehom javljala. To je žena koja je svaki dan spremala kuću, spremala ručkove a onda svaki dan trčala na autobus da ide na posao.

1 / 4 Foto: Petar Aleksić

- To je bila jedna požrtvovana žena, teško im je bilo kad su se pre 20 godina doselili iz Like u Hrvatskoj u Boleč i počeli život iz početka. Borila se marljivo, a sina jedinca su školovali i bio je dugo u Americi, a sada se vratio u Srbiju, ali ne živi s njima - kažu oni i dodaju da je on van sebe jer je u trenu ostao bez oba roditelja.

Komšija kaže da nisu znali šta se dešava, ali su čuli zapomaganje i krik njegovog oca.

- Jadan čovek i ovako ima preko 90 godina, a čuli smo da je on čuo svađu supružnika i da je on pokušao da zaštiti snaju Gordanu, ali da je njegov pomahnitali sin M.K. nasrnuo i na njega pa je on jedva spasio živu glavu - kažu oni i dodaju :

- Kada ih je video onako krvave nesred dvorišta zakukao je, pa su komšije čule i obavestiće policiju, a on je pokušao da dozove unuka koji je ubrzo došao u porodični dom gde mu je otac ubio majku, a zatim izvršio samoubistvo.

Kako su nam dalje ispričale komšije, Gordanu su videli juče kako užurbano ide na posao.

- Juče sam videla nesrećnu ženu žurila je na posao i samo mahnula kao i obično, a to nam je bilo poslednje pozdravljanje. Kad je došla s posla opet je izbio neki haos i ludak je ubio, ko zna šta mu je bilo u glavi.

Oni su dodali da nisu ni znali da je M.K.imao oružje, ali znaju da je bio u ratu i sumnjaju da mu je pištolj ostao iz rata.

- Njega poslednjih nekoliko dana niko nije video u kraju, i često je bio ogorčen što je morao da napusti svoj dom u Hrvatskoj.

Kurir.rs