VLASNIKU NOVOSADSKE TURISTIČKE AGENCIJE ODREĐEN KUĆNI PRITVOR: Putnici ostali bez novca i putovanja

Nakon saslušanja vlasnika turističke agencije City travel iz Novog Sada G.P., sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu je odbio predlog tužilaštva za određivanje pritvora.

Kako je potvrđeno iz Osnovnog suda u Novom Sadu, osumnjičenom je izrečena mera zabrane napuštanja stana sa elektronskim nadzorom (kućni pritvor), zbog osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično delo prevare, na štetu većeg broja lica, u dužem vremenskom periodu, u kontinuitetu, te imajući u vidu visinu pribavljene protivpravne imovinske koristi.

- Izrečena mera zabrane napuštanja stana može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja osumnjičenog na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode, a po donetom rešenju do 11.11.2023. godine, kada sud po službenoj dužnosti ispituje da li je dalje trajanje mere opravdano. Protiv donetog rešenja stranke u postupku imaju pravo žalbe vanpretresnom veću ovog suda - navedeno je u odgovoru.

Tužilaštvo tražilo pritvor

- Osnovno javno tužilaštvo je u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, nakon svih utvrđenih činjenica i okolnosti, te prikupljanja svih dokaza, naložilo lišenje slobode vlasnika agencije G.P., zbog produženog krivičnog dela prevare iz člana 208 stav 4 u vezi stava 1 i člana 61 Krivičnog Zakonika. Nakon što je osumnjičeni G.P. dana 11.08.2023. godine saslušan u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva, protiv istog je sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu podnet predlog za određivanje pritvora u trajanju od 30 dana, na osnovu člana 498 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku u vezi sa članom 211 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku. Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu će nastaviti da preduzima dokazne radnje, u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku, nakon čega će biti doneta javnotužilačka odluka - rečeno je iz Osnovnog javnog tužilaštva.

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su G. P. (48), odgovorno lice Agencije za turističko posredovanje "City travel", zbog sumnje da je učinio više krivičnih dela prevara.

Sumnja se da je on od građana uzimao novac za turistička putovanja, ali da nije rezervisao niti tim novcem uplatio aranžman kod ovlašćenih agencija.

G.P., kako se sumnja, nije vratio novac građanima čija putovanja nisu realizovana i na taj način je protivpravno prisvojio više od 1.500.000 dinara - podaci su saopšteni iz MUP-a, dok prevarni građani tvrde da je taj iznos sigurno mnogo veći, obzirom na to da se uspelo okupiti oko 100 ljudi koji su prevareni i koji su ostali bez novca, ali i putovanja.

foto: EPA/Damianidis Lefteris

Putovanja nisu ni rezervisana, prevareni građani na cedilu

Turska, Grčka, Egipat, Maldivi, Rim - ređaju destinacije na koje su trebali putovati. Još je teže čuti kada navode iznose koje su uplatili za pomenuta putovanja i za koje ne znaju da li će im ikada biti vraćeni. Neko je uplatio 2.000 evra, neko čak i 4.000 evra za put na koji neće otići.

Podsetimo, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta) Aleksandar Seničić rekao je da je bitno da se svi putnici koji su oštećeni jave turističkoj inspekciji u svom gradu da bi se utvrdile sve okolnosti i sled stvari, odnosno da bi se utvrdilo na koji način ti putnici mogu da ostvare svoja prava.

"Radi se o agenciji koja nije član Jute, odnosno maloj agenciji koja nema licencu i koja je mogla da prodaje isključivo aranžmane agencija koje poseduju licencu, odnosno organizatora putovanja. Ona nema obavezu da snosi odgovornost ukoliko nisu ispunjeni određeni uslovi", kazao je Seničić.

On je objasnio da ukoliko se utvrdi da su aranžmani oštećenih putnika bili najavljeni organizatorima putovanja onako kako je predviđeno organizator putovanja ima odgovornost da preuzme obavezu prema putnicima, a ukoliko ta procedura nije ispoštovana, kako je naglasio, putnici će svoje pravo morati da traže na sudu.

Turistička agencija "City travel" iz Novog Sada objavila je 5. avgusta da prestaje sa radom zbog finansijskih problema i zbog toga je više građana iz ovog grada ostalo bez novca i letovanja.

"Turistička agencija City travel prestaje da radi od 5. avgusta, kao što ste verovatno već čuli, zbog finansijskih problema. Razumemo one koji su nezadovoljni, svakako smo imali najbolje namere, kao svih prethodnih 13 godina", objavila je u nedelju agencija i najavila "duži rok za vraćanje sredstava".

Agencija je prodavala aranžmane za Grčku, Tursku, Španiju, Tunis, ali i ture po evropskim gradovima, a samo nedelju dana pre nego što će objaviti bankrot reklamirala je jesenje i zimske aranžmane po specijalnim cenama, među kojima je i 15 odsto popusta na sve avio-aranžmane za jesen, zimu i doček Nove godine.

Kurir.rs/Blic