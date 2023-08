ŠKALJARCI UBILI NAJMANJE SEDMORICU SVOJIH, A KAVČANI DVOJICU?! Dešifrovana skaj komunikacija: "Svi iz Albanije dobili po METAK!"

Pripadnici škaljarskog klana ubili su sedmoricu svojih vojnika nakon što su ih prebacili u Albaniju, tvrdio je, prema navodima crnogorskih Vijesti, odbegli policajac Ljubo Milović tokom razgovora s vođom suprotstavljenog kavačkog klana Radojem Zvicerom, koji su vodili preko Skaj aplikacije.

U transkriptima u koje je ovaj crnogorski dnevnik imao uvid, Milović, pod kodnim imenom Oficir, prepričava Zviceru i kolegi Petru Lazoviću informacije koje je, navodno, dobio od "škaljarca" Edmonda Mustafe.

Bomba, beton

- Veli, sedmoricu su ubili u Albaniji. Koga su od njihovih tamo prebacili, svaki je metak dobio - prenosi, kako navode, Milović informacije Zviceru. Vođa kavačkog klana mu odgovara: - Pa da, vidiš, nema ih, Miloga čuva Mićko.

Zvicer, Milović i Lazović više puta tokom dopisivanja pominju Katu. Iz njihovih razgovora, kako navodi crnogorski dnevnik, jasno proizlazi da govore o tadašnjem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću.

Nikola Spasojević i Marko Miljković foto: Nemanja Nikolić, Dado Đilas Miljković Kakav sam ja kralj, ubio sam dva kuma! Dešifrovanje Skaj aplikacije pokazalo je da surovim ubicama ništa nije značilo ni kumstvo. - Kakav sam ja kralj, ubio sam dva kuma - napisao je u jednoj poruci Marko Miljković, najbliži saradnik Veljka Belivuka. Ovu poruku Miljković je poslao verovatno misleći na nestalog Mirka Kojića i Vlastimira Miloševića, ubijenog u Beogradu na tramvajskim šinama. Svedoci-saradnici, među kojima je i treći Miljkovićev kum Nikola Spasojević, ispričali su da iza ova dva ubistva stoji surovi klan. Spasojević je inače ispričao i da je i sam bio uplašen da će ga ubiti.

Lazović prenosi da ih i njegov otac, u to vreme pomoćnik direktora Uprave policije za borbu protiv kriminala, Zoran Lazović podržava u toj akciji. - Zato ja to pričam. Još nam Z daje podršku. To je bomba, beton - piše mlađi Lazović. Dok policajac Milović u grupni čet prenosi informacije koje dobija od Mustafe, njegov kolega Lazović predlaže kako da što pre nagovori Mustafu da svedoči protiv pripadnika klana kom pripada.

- Ajde. Daćemo mu zaštitu. I zaštićenog. Ono gde je on ubijao nećemo stavljati. I biće zaštićeni - piše tada neformalni šef Odseka za posebnu operativnu podršku, koji je delovao pod patronatom njegovog oca.

Međusobni obračun

Inače, rat kavačkog i škaljarskog klana počeo je 2014. i od tada je u njemu stradalo preko 50 ljudi. Među ubijenima, kako svedoči i poslednja objavljena prepiska sa Skaja, bilo je žrtava sa obe strane, koji su nastradali od ruku svojih "prijatelja".

- Tokom suđenja klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je praktično bio ispostava "kavčana" u Srbiji, svedoci-saradnici su otkrili da je u kući strave u Ritopeku ubijen Aleksandar Gligorijević Puki, navijač iz Odžaka, koji je bio saradnik grupe. Navodno, likvidiran je pošto je Belivuk posumnjao da mu "radi o glavi", a posle se pokajao za njegovo ubistvo i čak išao u crkvu da mu pali sveću. Na isti način prošao je i Ljubomir Lainović, koji je, prema tvrdnjama saradnika, ubijao za klan pre nego što su mu sami presudili - podseća sagovornik Kurira.

Kurir.rs/ Ekipa Kurira