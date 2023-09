OVA BEOGRADSKA OPŠTINA JE KAO DIVLJI ZAPAD: Vatreni obračuni, tuče, napadi nožem sve su učestalije, ovaj mesec je bio NAJKOBNIJI

Proteklih meseci Rakovica je postala pravi Divlji zapad, a vesti o tučama, pucnjavama i ranjavanjima su sve učestalije. Ova beogradska opština sve češće se nalazi na stupcima crne hronike, a gotovo nakon svakog napada dešava se isto - žrtve odbijaju da sarađuju s policijom i otkriju napadače.

Poslednja u nizu pucnjava dogodila se noćas, kada su dvojica maskiranih napadača izrešetala Luku S. (18), a potom pobegla. Napad se dogodio u Oplenačkoj ulici, ispred kuće ranjenog, koji je zadobio teške povrede i trenutno se nalazi u bolnici.

Samo nekoliko dana ranije, tačnije u četvrtak, dogodio se još jedan vatreni obračun. Muškarac N. L. (47) ranjen je u noge, a policija i dalje traga za dvojicom napadača koji se sumnjiče za napad.

N. L. je zadobio povrede noge, a njega ranjenog je do bolnice dovela ćerka. Prema pisanju pojedinih beogradskih medija, sumnja se da je napad bio opomena, a zasad nije poznato zbog čega.

Ovo je samo jedan u nizu napada koji se proteklih meseci dogodio u Rakovici. Tuče i ubadanja nožem postalo je učestalo, ali i sve češče pucnjave. Najkobniji je bio jun ove godine kada je čak bilo nekoliko ubadanja nožem. Mahom je reč o mlađim muškarcima, tačnije tinejdžerima, a neretko se radi o obračunima zbog narkotika.

„Proteklih godina sve više se diluje droga u ovom kraju Beogradu. Narkotike poput marihuane, spida, najčešće prodaju mladi, koji to vide kao brzu zaradu. Dolazi do obračuna između različitih ekipa koje se bave istim poslom, a ranjavanja su sve učestalija. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste to što mladi ne prezaju od toga da upotrebe oružje, najčešće noževe“, kaže sagovornik.

Tako su u junu ove godine braća napadnuta nožem u Rakovici. Interesantno je da, kao u većini drugih slučajeva, mladići su odbili saradnju s policijom – ne žele da otkiju identitet napadača, niti kako je do obračuna došlo.

Praktično, ovaj deo Beogradu proteklih meseci zamenio je Karaburmu, koja godina slovi za „najopasniji“ deo glavnog grada. Česte pucnjave, ranjavanja, obijanja razlog su zbog čega je Karaburma proteklih godina prozvana Divljim zapadom u Beogradu. Sem brojnih napada, ovo mesto je i stecište navijača Partizana. Frakcija „Anti Romi“ su stacionirani na Karaburmi, naselju koje je poznato po čestim navijačkim incidentima.

„Anti Romi“ su ranije slovili za ekstremnu grupu, za koje su često tražene zabrane, odnosno da ne budu puštene na tribine zbog niza incidenata koje su izazivali.

