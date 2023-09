ORGANIZATORI PONUDILI 2 OPCIJE PUTNICIMA NAKON SUDARA! Detalji stravične nesreće: Zbog OVOGA je auto krenuo suprotnom trakom!

Četvoro mrtvih, 53 povređenih, među kojima i dvoje dece, posledica su teškog sudara koji se dogodio juče u blizini Evzonija u Grčkoj.

Nesreća se dogodila kada je turistički autobus iz Niša i 78 putnika direktno sudario s automobilom u kojem su se nalazile četiri osobe.

Više detalja iznela je dopisnica iz Niša Milena Antić.

- Organizatori puta su u kontaktu sa svim putnicima. Tamo su odmah poslata dva autobusa, pa su putnici mogli da odluče da li će nastaviti put do svoje destinacije ili će se vratiti u Srbiju. Ovih 78 putnika su praktično iz svih delova Srbije. Zasad je njih 15 zadržano u Solunu, kako se navodi, zbog teških povreda. Stravnično je to što se autobus prevrnuo od siline udarca. Iz suprotne trake krenuo je automobil grčkih tablica, a kako za sada zna, do sudara je došlo jer se vozač automobila uspavao i tako prešao u suprotnu traku - rekla je Antić, pa je nastavila sa opisom situacije:

- Vozač autobusa je probao da izbegne sudar, mada u tome nije uspeo, pa je tako udario u bankinu i prevrnuo se u jarak bez vode. Nešto kasnije, na njega je naleteo još jedan automobil, ljudi iz tog auta su lakše povređeni. Kako se navodi, tri Grka i jedan Rus su poginuli.

