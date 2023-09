"JEDNO KRIVIČNO DELO, NE DOKAZUJE SE DRUGIM" Slučaj Tanasković: Da li će se osumnjičeni za ubistvo IZVUĆI GREŠKOM TUŽILAŠTVA?

Nemanja Todorović, avokat gostovao je u emisiji Kurir televizije u razgovoru sa Ljubanom Karanom pukovnikom u penziji, o prisluškivanju osuđenih:

U Zadru je u toku suđenje Kragujevčaninu Dušku Tanaskoviću, koji je optužen za ubistvo crnogorskog državljanina Gorana Vlaovića prošle godine na hrvatskom ostrvu Pagu. Neki od dokaza koji su predstavljeni na suđenju nastali su prisluškivanjem ćelije u kojoj je zatvoren Tanasković, a njegov advokat Vinko Gulišija zatražio je izuzimanje tih dokaza nazvaši ih nezakonitim.

Ispravnost dokaza u Krivičnom postupku

Pitanje koje se često postavlja jeste da li u konkretnim slučajevima može doći do odbacivanja optužnice. Advokat Nemanja Todorović iznosi svoje mišljenje:

- Pa, u principu, ne. Ne, zato što je to što je. Ako je tužilaštvo dalo takav dokaz...

Todorović je naglasio važnost kvaliteta dokaza koji se prezentuju tokom suđenja. Ako se dokazi ne temelje na čvrstim materijalnim činjenicama, oni gube svoju vrednost u sudskom procesu:

- Pri tom, taj dokaz koji je dobio putem prisluškivanja u okviru ćelije, ako nema materijalnih dokaza koji potvrđuju ono što je govorio, mi nemamo zaista ništa, praktično, to je samo rekao.

Advokat takođe ističe da u srpskom krivičnom postupku postoje određena pravila koja zabranjuju upotrebu određenih vrsta dokaza tokom suđenja:

- To je jedna stvar. Druga stvar, u našem krivičnom postupku, to je nedozvoljena radnja. Takve stvari se uopšte ne mogu izneti na sud. Jednostavno, one mogu služiti kao način prikupljanja podataka tokom istražnog postupka - rekao je Todorović i istakao:

- Znači, jedno krivično delo, ne može se dokazivati drugim krivičnim delom i da biste ga dokazali ne smete ga činiti!

Nemanja Todorović sugeriše da bi dokazi poput prisluškivanih razgovora trebali biti oslonjeni na materijalne činjenice kako bi imali vrednost u sudskom procesu. Inače, oni mogu usporiti postupak i dovesti do suvišnih pravnih komplikacija.

