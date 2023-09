PUKOVNIK MUP OBELODANIO: Samo u ovom slučaju vam neće biti oduzeto vozilo! Belencan za Kurir: Ovaj detalj je presudan (VIDEO)

Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja, koje je Skupština Srbija usvojila prošle nedelje, od sutra (15. septembar) stupaju na snagu.

Samim tim stekli su se uslovi da počnu da se primenjuju odredbe na osnovu kojih će se oduzimati vozila zbog najtežih prekršaja.

Upravo je ta izmena zakona privukla najviše pažnje, a tim povodom sagovornik Kurir televizije je pukovnik Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije.

- Kada se radi o privremenom oduzimanju vozila, to je novina, međutim treba napomenuti da je u dužem vremenskom periodu ova ideja provejavala. Bilo je predloga i 2009. godine da se to uvede, međutim bilo je mišljenja da za to nije vreme i da bi trebalo određene stvari da se iskristališu. Ova izmena nalaže da ukoliko vozač načini teži prekršaj, a to su članovi 229 i 230, da mu se privremeno oduzima vozilo kao predmet izvršenja. Ovu meru treba doživeti kao takvu da se vozaču oduzme opasno sredstvo jer se pokazalo da on nepropisno, nesavesno i nebezbedno upravlja tim vozilom

Potom je rekao da se neće svima oduzimati vozilo, pa je rekao u kom slučaju to možete izbeći:

- Neće se svima oduzimati vozilo, neće, vodiće se računa o titularu imovine. Ukoliko je to iznajmljeno ili firmino vozilo onda će se voditi računa o titularu imovine. U slučaju da vozač rukovodi firminim vozilom, ne, neće se firmi oduzeti vozilo, već se ona obavestiti da njen zaposleni upravlja sa recimo težim prekršajima i da je opet izvršio. Fokus je da se vodi računa o najbezobzirnijim vozačima, koji su izvršili najteže prekršaje.

