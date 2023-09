2 GODINE OD MONSTROZNOG UBISTVA PORODICE ĐOKIĆ: Džonić još tvrdi da su mu sve smestili, glumio ucveljenog rođaka, BIO I NA SAHRANI

Prošlo je tačno dve godine od monstroznog zločina na jugu Srbije kada je brutalno ubijena tročlana porodica Đokić iz Aleksinca nakon čega su njihova tela zapaljena i bačena u jamu na mestu Dudine bare u selu Moravac.

Za to teško ubistvo u Višem sudu u Nišu osuđen je na doživotni zatvor Goran Džonić, brat od tetke Gorana Đokića (57), a kao motiv se isključivo navodi koristoljublje. Na njegovom placu je pronađeno 43.000 evra koji potiču iz Đokićevog "pasata", a koji je nosio novac u gepeku jer se bavio menjačkim poslovima.

Goran Džonić foto: Privatna Arhiva

Goranova majka, Stojanka sa ostatkom porodice, ali i Aritonovići odakle potiče ubijena Gordana kao i ostali rođaci i prijatelji izaći će na grob Đokićima koji su nedužni stradali.

Džonić nije samo na suđenju, već kako saznajemo i danas, odbijao da sebe dovede u vezu s tim ubistvom. On je danas smešten u zatvoru u Nišu gde i dalje tvrdi, saznaje Kurir, da mu je sve "namešteno" i da je žrtva tog svirepog čina.

On je u nekoliko saslušanja "brljao" sa svojim izjavama.

- Prvo je rekao da je on samo pratio porodicu Đokić kao i da su ga braća Milošević, takođe meštani Moravca, ucenili da to čini u njihovo ime. Zatim ih u policijskoj stanici u Nišu nije prepoznao!? Odnosno jednog brata je prepoznao, a drugog "promašio" među ponuđenim licima. Pri kraju suđenja je i to opovrgao, rekavši da je cele noći bio u garaži kuće koja je u pripremi za njegovog sina, a gde je i deo novca nađen - podseća naš izvor.

Goran, Lidija i Gordana Đokić foto: Privatna Arhiva

Džonićeva advokatica, Biljana Pešić, najavljuje za Kurir, da će ovih dana podneti žalbu Apelacionom sudu na prvostepenu presudu kojom se ovaj penzioner i bivši vatrogasac osuđuje na doživotni zatvor.

- Prvostepeni postupak je okončan i sada bi trebalo da se razmatra pravosnažnost presude. Uložiću žalbu do kraja ove nedelje na tu odluku o doživotnom zatvoru pa bi Apelacioni sud trebalo da se izjasni - rekla nam je Pešićeva.

Đokići su bili tog 26. septembra 2021. godine kod Goranove majke Stojanke na ručku kao što su nedeljom često činili. Pozdravili su se na kapiji negde oko ponoći i tu se Đokićima gubi svaki trag.

foto: Kurir/D.Ilić

Razne spekulacije i pretpostavkle su otklonjene 2. oktobra kada je javnost u Srbiji zanemela jer su nađena tela nesrećne porodice, ali i zapaljen "Pasat" u šumi na granici sela Trnava i Tešica kod Aleksinca.

Džonić je čak i bio na njihovoj sahrani, a potraga za ubicom je trajalo bezmalo 20 dana. Sumnjalo se na grupu ubica. Da je umešan u ubistvo, odalo ga je "naprsno" vraćanje duga jednom rođaku što se pročulo po selu. Policija ga je "pritisla", a on je rekao gde se nalazi pištolj istog kalibra kojim je moguće izvesti ubistvo, nađen je zakopani novac na njegovom placu i garaži, njegov biološki materijal na raznim predmetima. kako su ranije naveli mediji, snimljen je kamerama u Tešici kako vozi kasnije zapaljeni "Pasat" u vlasništvu Gorana Đokića.

Tek kasnije na suđenju je napravljena skica te kobne noći za Đokiće koji su krenuli iz Moravca, a onda su kidnapovani na raskrsnici u selu, odvezeni ka mestu Dudine bare i mučki ubijeni i zapaljeni. Džonić je u sve na neki način umešao obojicu sinova, ali se ispostavilo da oni imaju alibi za tu noć jer su bili na poslu u Nišu i Kopnenoj zoni bezbednosti.

Tog 26. septembra ubijeni su Goran(57), Gordana(56) i njihova ćerka Lidija(25), a ceo jug Srbije je zanemeo zbog toga jer se tako nešto nije odavno dogodilo.

Kurir.rs / M.S.