JEZIVE SCENE POSLE UBISTVA (13) DEČAKA U NIŠKOJ BANJI: Izleteo je iz kuće, koprcao se i bacao po ulici, spale su mu patike...

Neobično ponašanje trinaestogodišnjeg dečaka. koji se sumnjiči da je nožem prerezao vrat svom najboljem drugu (13), nakon krvavog ubistva u Niškoj Banji danas pokazuje da je svestan kakav je zločin počinjen. Mrtav dečak pronađen je oko 11 sati.

1 / 8 Foto: Kurir/Marko Smiljković

O tome je svedočio deda koji je prvi na ulici naišao na osumnjičenog. - On se teturao po ulici, pa je čas padao, čas se podigao, tu je bio još jedan komšija. Nismo znali šta se dogodilo jer je imao neki nejasan pogled. I što je još neverovatnije, samo je ćutao. Ništa nije rekao. Odguravao se nogama, stopalima udarao o asfalt.

Nekako smo ga savladali. Spale su mu patike sa nogu koliko se koprcao. I tako miran je dočekao i Hitnu pomoć i policiju - ispričao nam je ovaj deka.

foto: Privatna arhiva

U Tošketovoj ulici, na vrhu Niške Banje, danas smo zatekli razvučenu policijsku traku ispred kapije kuće gde se zločin dogodio. Cela Niška Banja je potresena zbog krvavih scena koje su, očito je, podsetile meštane na događaje iz maja meseca u školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu. Svi listom kažu da obojica dečaka potiču iz poštenih porodica. Obojica su išla u sedmi razred OŠ "Ivan Goran Kovačić". Darko Milojković direktor osnovne škole koju su pohađali i svi ostali zaposleni bili su danas van sebe.

foto: Kurir/M.S.

- Svakako da je to užasno što se dogodilo. Imaćemo sednicu već sada popodne pa ćemo odlučiti šta da radimo i kako da reagujemo. Radiće se verovatno po rasporedu, svako odeljenje će imati čas razrednog starešine gde će se razgovarati o empatiji - saopštio nam je popodne Milojković. Dečak promenio ponašanje kada je došla ekipa hitne pomoći.

- Dve mlade doktorke su ga uhvatile za ruke, on se bacio još dva puta, i odjednom smirio. Stavili su ga na nosila u kombiju. Pola sata je sedeo tako pa su ga prebacili u drugi sanitet i odvezli. Bio je potpuno miran. Nije mrdnuo, to me čudi onoliko se koprcao a onda je ležao nepomično, kao mrtav. Meni je ovo čudno - ispričao je komšija.

foto: Kurir/M.S.

Podsetimo, ubijeni dečak (13) i dečak (13) za koga se sumnja da ga je ubio, bili su najbolji drugovi od trećeg razreda. Kako su ispričale komšije, jutros oko 11 sati, njih dvojica su se povađala u dvorištu, nakon čega su nastavili sukob u potkrovlju kuće osumnjičenog dečaka ubice, gde je i ubio druga. Očevici tvrde da su ih videli da se svađaju u dvorištu, nakon čega je došlo do zločina. Obojica dečaka su bila dobri drugovi, niko ne zna šta je uzrok sukoba.

Kurir.rs/M.S.