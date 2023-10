"SVA PITANJA MIKE ALEKSIĆA ALUDIRAJU DA ŽRTVA LAŽE" Marković o suđenju za silovanje: Spominju kako se obukla, što mu nije pobegla

Suđenje Miroslavu Miki Aleksiću, optuženom za krivična dela nedozvoljene polne radnje i silovanje, održano je juče u Višem sudu u Beogradu svedočenjem glumice Milene Radulović.

Glumica je otkrila kroz šta je sve prolazila nakon zlostavljanja kao i da je u jednom trenutku pomislila da sebi oduzme život. Sudija je više puta opomenuo Aleksićevog branioca koji je na kraju kažnjen sa 100.000 dinara.

foto: Stefan Stojanovic/MONDO

Naredno suđenje zakazao je za 23. novembar. Gošća "Pulsa Srbije" ovim povodom je Anita Marković, iz udruženja Ženska solidarnost.

- Aleksić ima pravo da se branim svim sredstvima, jasno mi je da je tako dozvoljeno po zakonu. Po njegovim pitanjima, možemo da vidimo, kao da mu je cilj da se žrtvi i ženama koje svedoče, destabilizuju, da se možda čak dođe i do odustajanja od procesa jer sva njegova pitanja aludiraju na to da ona laže. Te spominju kako se obukla, te zašto nije pobegla. Sve je to banalizacija same traume seksualnog nasilje. Čak i nauka govori o tome da pri nasilju, osobe mogu imati najrazličitije reakcije. Može biti reakcija borbe, bežanja, pa čak i zamrzavanja.

Kurir.rs

