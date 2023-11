UHAPŠEN MANIJAK IZ BATAJNICE! Od slika tinejdžerki pravi LAŽNE SNIMKE u kojima veličaju Belivuka, nisu smele da IZAĐU IZ KUĆE!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu - Posebnim javnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal, uhapsili su muškarca (24) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela polno uznemiravanje, proganjanje i ugrožavanje sigurnosti.

On se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu putem društvenih mreža postavljao uvredljive komentare pretećeg sadržaja i objavljivao video-snimke eksplicitnog sadržaja oštećenih.

Pregledom mobilnog telefona koje je osumnjičeni koristio, pronađeni su navedeni profili i objave koje je postavljao na društvenim mrežama.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

Podsetimo, on je na društvenim mrežama kačio privatne fotografije tinejdžerki iz Batajnice nakon čega je pravio klipove sa njihovim veštački generisanim izjavama. Za sve to vreme on se krio iza naloga na mrežama, fiktivnog imena, vešto skrivajući svoj identitet, što je izazvalo još dodatni strah i paniku kod njegovih žrtava jer niko nije znao o kome je reč.

Snimci prikazuju devojke kako izgovaraju zastrašujuće rečenice o eksplicitnim sadržajima, ali i brutalnim ubistvima koji se prepisuju monstruoznom klanu Velje Nevolje, a uhapšeni muškarac čiji je profil kačio je i datume smrti devojčica i na koji način su, navodno, preminule.

Pre više od dva meseca, javili su se zabrinuti roditelji koji su ispričali da njihove ćerke ne mogu da dođu sebi od straha, te da ne izlaze iz kuće i da su se zatvorile u sebe.

- Pretpostavljamo da je osoba iz Batajnice, da zna sve o devojčicama čije slike kači. Otkriva gde devojčice žive, ovo je strašno. Ne smem ćerku da pustim da ode ni do prodavnice, noćima ne spavamo - naveo je tada roditelj jedne devojčice.

Prema njegovim rečima, manijak koji se krije iza profila svakodnevno je izbacivao nove klipove devojaka, sa sve gorim sadržajem, ali i pretnjama.

- Na snimcima su kriminalci koji se sumnjiče za najteža krivična dela zajedno sa našom decom. Napravi takav video da izgleda kao da devojčice pričaju o kriminalnim delima, ali i da su u vrlo bliskim odnosima sa klanom Velje Nevolje. Ali, to nije sve. Iza slika nedužnih devojčica, nalaze se izmasakrirana tela žrtava ovog ozloglašenog klana dok one u pozadini pričaju kako su se mazale krvlju - rekao je on ranije.

Šta je deepfake? Deepfake nastaje kada tehnologija nauči kako da oponaša nekoga. Koristi veštačku inteligenciju da potpuno zameni nečije lice ili ga u dovoljnoj meri izmeni. Deepfake je poslednjih godina stekao veliku popularnost među korisnicima društvenih mreža, a neretko su se strani političari bili među žrtvama ove tehnologije.

Kurir.rs/Blic