MAJKA NESTALE ANE VOLŠ IMA SAMO 2 PITANJA ZA NJENOG MUŽA: 10 meseci me UBIJA neznanje, želim ovo da znam...

„Deset meseci sedim, čekam i nadam se. Noću mi svašta prolazi kroz glavu, razmišljam zašto mi se Ana ne javi, da li je Brajan to mogao da učini, a onda svane i čekam. Dišem, ali ne znam da li sam živa. Zazvoni telefon, a ja se pomolim da je ona, samo da mi kaže da je dobro. Neznanje me ubija“, ovim rečima razgovor za Nova.rs započinje Milanka Ljubičić, majka Beograđanke Ane Volš (39), kojoj se trag izgubio 1. januara u gradu Kohasetu u Masačusetsu, a zbog čijeg se ubistva sudi njenom suprugu Brajanu Volšu.

Vidno slomljena i tužna navodi da nije dobro kao i da se nada da će se na suđenju Volšu otkriti istina.

foto: Printskrin/Instagram

„Ne znam šta da očekujem, ne znam šta će se dogoditi. Čekam da čujem čiji je treći DNK, nadam se da na testeri nema Anine krvi, ali onda se setim da je njena garderoba, krvava, pronađena u đubrištu. Neko kaže da budem svesna šta je moglo da se dogodi, ali ja sam samo majka koja želi svoje nedužno dete. Ne znam čega da budem svesna kada je moja Ana nestala, nemam saznanja šta se dogodilo, a nagađanja se trudim da ne prihvatam jer često budu neistinita“, kaže neutešna Milanka.

Danas je održano suđenje Volšu, ali se on nije pojavio. Anina majka navodi da neće pratiti suđenje jer ne zna kako će podneti ono što će njen zet Brajan Volš ispričati.

„Sumnjam i da će se održati suđenje jer uvek bude odloženo, ali se nadam da se DNK veštačenje sa testere i nekih tragova iz podruma njihove kuće ipak ne podudara sa Aninim. Ne znam, možda je to slamka, trunčica, ali ja verujem. Moje dete je rođeni borac i zato ne verujem da bi je ubio neko za koga se ona borila, neko sa kim je izrodila troje dece. Ako pak dokazi pokažu suprotno, tu će se moje srce ugasiti“, skrhana kaže naša sagovornica.

foto: Quincy District Court

Ona dodaje i da za Brajana Volša, koji je na prvom saslušanju negirao krivicu, ima samo dva pitanja.

„Pitala bih ga Šta se dogodilo te noći i gde je Ana, zašto je nema 10 meseci? Ni glasić joj nisam čula. To su moja glavna pitanja za njega. Ne mogu da poverujem da je on to mogao da uradi, neshvatljivo mi je. Gledao ju je kao u Boga, mene je gledao kao majku, spasio me je. Ne znam, ali neizvesnost me izjeda“, kaže Milanka.

Ne znam da li bih izdržala Milanka je u ranijim bolnim ispovestima o nestanku svog deteta, između ostalog, navela da je razmišljala šta će i kako će ako je istina da joj je mlađa ćerka ubijena. „Ukoliko je Brajan to uradio, neka mu sud odredi kaznu, a najmanja je doživotna robija po mom mišljenju. Ne znam šta da kažem, ali ako se ispostavi da mog deteta nema više, onda bi trebalo tamo da bude sahranjena. Blizu svoje dece. Ja sam bolesna, a oni treba da joj pale sveću i nose cveće na grob ceo život. Ja ne znam da li bih izdržala da odem na grob svog deteta“, rekla je neutešna majka.

Da podsetimo Ana Volš (39), majka troje dece poslednji put je viđena u porodičnoj kući u mestu Kohaset kraj Bostona u novogodišnjoj noći i od tada joj se izgubio svaki trag. Njen suprug Brajan Volš je njen nestanak prijavio tek nekoliko dana kasnije, pošto ga je pozvao Anin kolega sa posla da pita zašto se rođena Beograđanka, majka troje dece nije pojavila u kancelariji.

foto: Youtube/WCVB Channel 5 Boston

Brajan Volš je tada policiji ispričao da je ona imala rezervisan let 1. januara i da je otputovala za Vašington, gde je radila kao menadžer u agenciji za prodaju nekretnina. Kasnije se ispostavilo da Ana Volš nije snimljena nigde na aerodromu i da je Brajan dao lažnu izjavu policiji pa je uhapšen zbog ometanja pravde.

Policija je tada obratila više pažnje na njenog supruga Brajana i započeta je temeljna pretraga kuće, ali i kretanja Brajana Volša kritične noći. U podrumu njihove porodične kuće u Kohasetu pronađeni su tragovi krv, kao i polomljen i krvav nož. Policija je ustanovila i da je Brajan Volš 1. januara kupio veliku količinu sredstava za čišćenje, ali i radnički kombinezon, motornu testeru i druge inkriminišuće predmete. Tokom istrage policija je ustanovila i da je Brajan Volš na Internetu tražio načine kako da se oslobodi ljudskog tela.

Telo ubijene Srpkinje do danas nije nađeno i veruje se da je razloženo u postrojenjima za uništavanje otpada.

Kurir.rs/Nova