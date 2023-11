BALKANSKI KLANOVU ZAVLADALI KOKAINSKIM TRŽIŠTEM! Njihova "brendirana" droga preplavila svet, ovim PUTEVIMA stiže do Evrope

Uprkos tome što su kriminalci sa zapadnog Balkana jedni od vodećih u svetu kada je reč o trgovini kokainom, ovdašnje tržište relativno je malo za taj narkotik. Poslednja zaplena u Beogradu, kada je policija oduzela šest kilograma vrednih oko 600.000 evra ukazuje na to koliko je ovaj biznis unosan.

Balkanski dileri već uveliko rade na izvorištima u Južnoj Americi, gde kilogram baze za proizvodnju kokaina i kokain hlodir koštaju manje od 1.000 evra. Beogradska policija uhapsila je u četvrtak dve osobe u naselju Filmski grad nakon što je u njihovom automobilu pronađeno šest kilorama kokaina. Droga je bila skrivena u specijalno izgrađenom bunkeru u „sitroenu“, a lisice na ruke stavljene su A. N. (1994) i A. S. (1997) iz Beograda zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kokain je bio spakovan u šest pakovanje od po kilogram, a na svakom je bio žig poznatog brenda Luj Viton.

foto: MUP

Ova zaplena smatra se jednom od većih, imajući u vidu da srpsko tržište nije preterano interesantno dilerima kokaina zbog visoke cene, premda se ovaj trend svakako menja poslednjih godina, tako da kokain i u Srbiji postaje jedna od glavnih „klupskih“ droga. Istraživanja pokazuju da cenu kokaina na tržištu diktira više faktora, najčešće kvalitet, cena transporta i drugih usluga koje se moraju platiti, a da vrednost jednog kilograma drastično skače kada uđe u Evropu. Potom se menja kako prolazi državne granice.

Vodeće balkanske kriminalne grupe kada je reč o švercu i prodaji kokaina, među kojima su svakako i zaraćeni „škaljarski“ i „kavački“ klan, uspostavile su potpunu dominaciju na kokainskom tržištu, a zbog lanca moći koji su ostvarili od izvora do potrošača u evropskim zemljama, ovaj narkotik transportuju mahom preko evropskih luka u Španiji, Belgiji i slično. Ipak, jedan deo dolazi i do balkanskog tržišta.

foto: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia

Naime, prema ranijim istraživanjima Globalne inicijative protiv transnacionalnog kriminala (GI-TOC), balkanske luka kroz koje kokain pristiže su Drač u Albaniji i Bar u Crnoj Gori, a tovar pristiže u velikim kontejnerima u kojima se prevozi sveže voće ili povrće, odakle se dalje prevozi automobilima i kamionima. Nakon što kokain stigne u Bar, uglavnom dalje putuje na sever preko Nikšića, a zatim u Bosnu i Hercegovinu, u Trebinje ili Bileću. Potom nastavlja severno ka Mostaru i Sarajevu i eventualno Hrvatsku. U ovoj fazi transporta kilogram kokaina stoji između 35.000 i 38.000 evra.

Brendirani Kao i proizvođači i distributeri legalne robe, i dileri kokaina neretko brendiraju svoju drogu. Tako se na zaplenjenim ciglama kokaina često pojavljuju likovi Nikole Tesle, Gavrila Principa, ali i logoi poznatih brendovao kao što je to i sada bio slučaj sa žigom Luj Vitona. Droga sa pomenutim logoima Luj Vitona, Tesle i Tag Hojera, zaplenjeni su u luci Alhesiras u Španiji i utvrđeno je da pripada balkanskom kartelu.

Ova ruta ima i alternativu – droga odlazi u Podgoricu, a zatim dalje u Rožaje, onda ili severno ka Novom Pazaru ili istočno ka Peći na KiM. Iz ovih krajeva droga se mahom dalje transportuje u velike gradove za potrebe lokalnog tržišta. Tako je kilogram kokaina u Beogradu moguće nabaviti po veleprodajnoj ceni od 35.000 do 60.000 evra. Sa druge strane, kokain koji stiže preko Drača u Albaniji, prilično je velike čistoće, do 90 odsto i košta 25.000 do 30.000 evra.

foto: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia

Kokainsko tržište je relativno homogeno, navode autori pomenutog izveštaja i čini se da je postojanje manjih tržišnih niša u glavnim gradovima uobičajeni obrazac u regionu. U glavnim gradovima regiona kokain se rastura najčešće po komadu koji često iznosi od 0,5 do jednog grama. U Crnoj Gori na primer možete se kupiti pola grama kokaina po ceni od 40 do 45 evra.

Na Kosovu je, prema infomracijama ovog izveštaja, najpopularnija ponuda 0.6 grama za oko 55 do 60 evra. Slične opcije postoje i u Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini. U Albaniji je takođe moguće pronaći krek kokain (konzumira se pušenjem) po ceni od 20 do 25 evra za 0,2 grama. I situacija u Srbiji je prilično slična, pa se tako gram prodaje po ceni od 70 do 120 evra.

