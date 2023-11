DEJAN I MILOJE BRUTALNO UBIJENI ZBOG NOVCA: Meštani Lipnice i Čačka godinama živeli u strahu da će ubice zakucati i njima na vrata

Surovi razbojnici ubili su pre 13 godina Dejana Kolovića (30) i njegovog ujaka Miloja Ostojića (59) tražeći veliki novac, a zbog toga su žitelji Čačka i Lipnice godinama živeli u strahu - sve dok se ubice konačno nisu našli iza brave. Ovaj slučaj i dan danas budi jezu kod meštana.

Naime, Dejan Kolović i njegov ujak Miloje Ostojić brutalno su ubijeni aprila 2010. godine na svom imanju u Lipnici kod Čačka, a policija je odmah posumnjala da bi ubice mogli da budu lica koja su im pomagala na imanju. Međutim, istraga je punih osamnaest meseci tapkala u mestu sve dok na kraju nisu uhapšeni Darko Pilović, kao i njegovi saučesnici Nedeljko i Radoslav Tešić.

Nesrećni Dejan je bio rodom iz Samaila, ali se kod ujaka preselio zbog problema i nesuglasicama sa roditeljima. Prema rečima njegovog strica Ranka, on je bio divno, vredno, dobro i radno dete

- To što se dogodilo je velika tragedija, a ni detinjstvo mu nije bilo lako, imao je probleme sa pojedinim ukućanima“, ispričao je stric ubijenog Ranka.

Prema njegovim rečima, ujak je Dejana mnogo voleo, a budući da su se bavili poljoprivredom veoma često su unajmljivali i radnike. Kako kaže sagovornik, među njima su bili saučesnici ubice koji su, kako pretpostavlja, verovali da poseduju veliku količinu novca u kući.

„Tako su, najverovatnije, „tipovali“ mete i izvršili zločin koji je potresao našu celu porodicu“, naveo je Kolović ističući da su obojica bili veoma skromni i tihi ljudi, nikome ništa nisu dugovali, niti su se bahatili. Lipničanci i meštani okolnih sela nepune dve godine su živeli u prevelikom strahu, jer su se bojali da će ubice „zakucati i na njihova vrata“.

„Mi nikada nismo zaključavali kuću, ali kada se to dogodilo među nama je zavladala panika. I moja porodica se bavi proizvodnjom voća i povrća na veliko, tada su mi deca bila mala tako da smo bili prinuđeni da se „zabravimo“ čim padne suton. Ovo je prilično mirno selo, svi se lepo slažemo, pomažemo jedni drugima prilikom setve, sadnje i berbe poljoprivrednih kultura, ali tada smo se naprosto skamenili“, kaže Valentina iz Lipnice.

Ona je, kako ističe, najviše strahovala za svoje sinove koji su voleli da se igraju napolju do kasno, a bili su tinejdžeri.

„To što se desilo našim komšijama je, blago rečeno, strašno. Oni su bili dobri, vredni, pošteni i skromni ljudi. Nismo se previše ni družili, jer su imali dosta posla oko svojih parcela, a uzgajali su i stoku, čini mi se, za sopstvene potrebe. To je velika tragedija, naprosto nemam reči da opišem te umove koji su mogli da ih tako ubiju“, zaključila je naša sagovornica ističući da su brojni žitelji tog sela imali noćne more.

Zločin u Lipnici rasvetlio je komandir Policijske stanice iz susednog sela Slatina, Zoran Štavljanin i samo zahvaljujući njegovoj upornosti ubica i saučesnici su uhapšeni. Kako kaže jedan njegov kolega, kada su mnogi odustali od pokušaja da uhvate ubice, Zoran nije.

„Danima je obilazio teren, snimao dešavanja i zaista dugim operativnim radom osamnaest meseci kasnije je uspeo da rasvetli slučaj. Naravno, u to su bile uključene i druge službe, ali Štavljanin taj predmet nikada nije ostavio po strani. „Češljao“ je ceo kraj i Čačak i Kraljevo, zavirivao u svaki dosije, makar se radilo i o pronađenom džointu kod dece, ali i svaki metar okolnih mesta. Onda je suzio krug, ispitivao brojna lica, pričao sa meštanima Lipnice, informisao se ko je sve pomagao Ostojićima i tako došao do određenih saznanja“, kazao je on .

On je naglasio da je komandir ispitivao sve radnike koji su pomagali na njivama Ostojiću i Koloviću i najverovatnije, tako došao do saznanja o Nedeljku i Radoslavu Tešiću, koji su ranije odgovarali zbog sitnih krađa. Daljom proverom, došao je i do imena Darka Pilovića, koji je bio plizak prijatelj Tešića.

„On je, po mojim saznanjima, priveden u slatinsku Policijsku stanicu, gde je i priznao zločin. Zaista se divim svom kolegi, a od svega je dobio priznanje počasnog građanina Čačka“, objasnio je on.

Čačanski Viši sud je marta 2015. godine osudio Radoslava i Nedeljka Tešića na 38, odnosno 35 godina zatvora. Darku Piloviću, koji je u međuvremenu priznao da je sekirom skoro odrubio glavu svojoj strini Jagodi Pilović, izrečena je maksimalna kazna od 40 godina zatvora.

„Svojim dosadašnjim radom i zalaganjem u odeljenju koje pokriva veliki deo terirorije grada Čačka, dao je veliki doprinos povećanju opšte bezbednosti građana sa ovog područja“, navedeno je tada u obrazloženju Komisije za dodelu nagrada povodom Dana grada koji se proslavlja 17. decembra uručenom Zoranu Štavljaninu.

