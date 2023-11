"ZAVRTAO MU UVO, HVATAO GA ZA VRAT I LUPAO ŠAMARE": Dečaka (12) presreo OTAC ŠKOLSKOG DRUGA i maltretirao ga! UŽAS U SMEDEREVU

Mog sina je napao otac njegovog vršnjaka i druga iz odeljenja dok se vraćao kući iz škole. Zavrnuo mu je uvo, hvatao ga za vrat i lupao mu šamare! Dete mi ima traume, posle svega neće da ide u školu.

Ovim rečima za Kurir počinje ispovest mušakarac iz Smedereva (ime i prezime poznato redakciji), čiji je dvanaestogodišnji sin, kako kaže, maltretiran od strane odraslog čoveka koji ga je, kako kaže, čekao posle škole. Naš sagovornik objašnjava da je muškarac nasrnuo na njegovo dete zbog verbalnog sukoba koji su deca imala u školi.

Vraćao se kući

- Moj sin se sa još tri druga vraćao iz škole proše nedelje, 31. oktobra oko pola jedan popodne, kada se pored njih zaustavio plavi automobil marke "audi" u kom je bio otac njihovog druga iz odeljenja - kaže uznemireni otac i dodaje:

- On je otvorio suvozačeva vrata i pozvao mog sina da dođe, ponudio mu prevoz do kuće i rekao da hoće sa njim da porazgovara. Maj sin je to odbio, rekavši da neće da uđe u auto, nakon čega ga je on pozvao da priđe "samo da ga pita šta se dogodilo u školi".

Otekline, crvenilo i traume Sagovornik Kurira objasnio je da se njegov sin požalio na zujanje u ušima i da su oni zajedno otišli u dom zdravlja gde su su konstatovane lakše telesne povrede. - On je imao oteklinu na licu i crvenilo. Konstatovano je i da mu je otekla ušna školjka i ušni kanali - kaže nam otac i dodaje: - Problem nisu samo fizičke povrede, već i psihičke traume zbog kojih moj sin ne može da spava, ne želi da ide u školu i plaši se.

Prema rečima našeg sagovornika, kako je njegov sin prišao "audiju", tako ga je napadač uhvatio za levo uvo i snažno krenuo da ga uvrće i vuče dete tako da ga je skoro ubacio na sedište suvozača.

- Nakon toga ga je pustio i krenuo da mu lupa šamare, kad je pokušao da ga uhvati za vrat moj sin je uspeo da se izmake i odmah se vratio do svojih drugara, a napadač je tako brzo otišao da nije zatvorio ni vrata automobila, već je samo dao gas - prepričava nemile scene čovek iz Smedereva.

Ovaj otac nam objašnjava da je on za nemili događaj saznao dok je bio na poslu i da je potom sa sinom otišao u policiju.

- Podneli smo prijavu, moj sin je dao izjavu i ispričao sve što se dogodilo, a policija dalje postupa po ovom predmetu, trebalo bi da se ispitaju svedoci, odnosno deca koja su bila sa mojim sinom. Deca će dati izjave u prisustvu svojih roditelja - kaže on.

Prema njegovim rečima dečaci, koji pohađaju šesti razred, verbalno su se sukobili najpre prošle godine i škola je tada reagovala i kaznila ih obojicu smanjenim ocenama iz vladanja. On dodaje da su se njegov sin i taj dečaj, čiji je otac neprimereno odgreagovao ponovo sukobili prošle nedelje, tačnije 31. oktobra.

Patrolirao oko škole

- I to je rešeno u okviru škole, ali je dečak pozvao svog oca i rekao kako ga je moj sin napao, nakon čega je on seo u automobil i patrolirao sve vreme oko škole čekajući da moj sin izađe, a onda ga je presreo ispred jedne prodavnice na putu do kuće i maltretirao ga - kaže naš sagovornik.

Prema njegovim rečima on ne želi da ovaj napad na njegovo maloletno dete prođe nekažnjeno.

- Ne želim da se ni jednom detetu ovako nešto dogodi. Van pameti je da odrasli presreću decu po ulici i biju ih - zaključuje otac žrtve. Kurir je juče kontaktirao i osnovnu školu koju pohađaju dečaci, ali nam je rečeno da direktor nije tu.

Saslušanja svedoka Kako Kurir saznaje, policija je o slučaju obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu, a tužilac je naložio da se prikupe sva neophodna obaveštenja. - Policija će po nalogu tužicoa najpre salušati svedoke nemilog događaja. Takođe, obaviće se i druge neophodne službene radnje i nakon toga će izveštaj biti prosleđen tužiocu koji će dalje odlučiti - objašnjava nam izvor.

